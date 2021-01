S úderem páteční osmé hodiny se spustí asi nejsledovanější web v historii českého státu. Centrální rezervační systém pro očkování umožní zhruba milionu seniorů starších 80 let hlásit se na termín vakcinace proti nemoci covid-19. Další zájemci budou následovat v únoru. Na start rezervací s napětím čeká i vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. Jako ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) měl na starosti přípravy systému, který rozhodne i o rozvozu vakcíny do očkovacích center v celém Česku. S balíčkem několika dalších služeb pro Chytrou karanténu, jako je aplikace e-Rouška, za něj Ministerstvo zdravotnictví zaplatí přes 16 milionů korun. Vyplývá to z Registru smluv.

"Postavili jsme to, věříme, že to dáme. Udělali jsme maximum z hlediska vývoje, zátěže i bezpečnosti. Aby to bylo dobré řešení, správně navržené, funkční, a aby to tu zátěž ustálo," říká Dzurilla pro HN. Rozhovor se odehrává ve čtvrtek v noci, protože ještě přes den dobíhaly poslední zátěžové testy. Měly ukázat, jestli systém nezkolabuje po přihlášení velkého počtu zájemců o očkování najednou.