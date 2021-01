Nejsledovanější web v Česku pro registraci k očkování má problémy hned nad svém počátku. Od osmi hodin ráno se do něj může hlásit asi milion seniorů starších 80 let a zdravotníci, kteří zatím nedostali injekci ve svém zaměstnání. Během prvních minut se do něj ale nikdo nedostal.

Někteří lidé se zasekli hned v prvním kroku, když měli obdržet SMS s ověřovacím číslem PIN. Číslo chrání web před útoky robotů, jež by se ho pokusili zahltit. Některým lidem PIN přišel, ale web následně ohlásil, že je chybný a k registraci je nepustil.

Lukáš Trnka, šéf komunikace šéfa komunikace Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která má provoz stránky na starosti, vybízí zájemce o očkování, aby byli trpěliví a přihlásili se znovu v průběhu dne. Systém je přetížený kvůli velkému zájmu.

Podle Trnky dlouhou časovou prodlevu s odesláním ověřovacího čísla PIN způsobily limity mobilních operátorů, kteří nebyli připravení na tak extrémní zájem.

"Ve frontě u operátorů čeká 40 tisíc SMS na odeslání. Operátoři mají limit 20 kusů za vteřinu," řekl Lukáš Trnka HN. Národní agentura s operátory jedná o navýšení počtu odeslaných SMS za vteřinu, momentálně limit nastavují na 200 kusů, tím pádem by měly problémy do několika minut zmizet. "Nechci to na ně házet, měli jsme se s nimi domluvit," připustil Trnka.

Zájemci o očkování, kteří se přes ověřovací číslo dostali, následně neměli přístup k rezervačnímu portálu, kde si můžou zamluvit termín injekce. Ten provozuje společnost Reservatic. Stránka hlásí, že není dostupná. Trnka to vysvětluje obrovským zájmem o registraci. Datový tok v sítích systému ukazuje, že za prvních 40 vteřin ho navštívilo 75 tisíc uživatelů

Nárůst počtu uživatelů v rezervačním systému pro očkování. Zdroj: NAKIT

"Je to přetížené, víme o tom. Snažíme se problémy odstranit," uvedl Trnka. Podle údajů agentury systém za první hodinu a patnáct minut vyřídil 44 tisíc registrací. K termínu očkování se potom podařilo přihlásit dvou tisícům lidí. Na konci dne by to podle trnky měly být stovky tisíc lidí.

Šéf agentury a vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla ve čtvrtek HN řekl, že systém udělali maximum, aby systém fungoval, ale s problémy šlo podle něj počítat. "Třeba to spadne. Když ano, tak to pak zase zvedneme. Udělali jsme všechno, aby to fungovalo. Pracovali na tom desítky lidí a strávili na tom mraky hodin," uvedl Drzurilla.

Získat dnes konkrétní termín injekce se nepodaří všem. Bude to výrazně omezené kapacitou očkovacích center v Česku, mnohá z nich čekají na závoz séra.