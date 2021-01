Podnikatelé zasažení v souvislosti s pandemií koronaviru budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí od 22. ledna. Třetí výzva programu tak plynule naváže na druhou, která končí 21. ledna. Program COVID gastro uzavřené provozovny se bude vztahovat na období od 9. října do 10. ledna. Na tiskové konferenci to v pátek řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

I za říjen, listopad, prosinec bude podpora na komerční nájem činit 50 procent. Zahrnuty budou také otevřené provozy s propadem tržeb za čtvrtý kvartál alespoň 66 procent. Posuzovat se nebude spřízněnost osob. Nájemce a pronajímatel ale nesmí být totožná osoba.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) žádost ve třetí výzvě pro úspěšné žadatele z předchozí výzvy zjednodušilo. On-line informační systém resortu mu nabídne automatický import jeho uživatelských údajů i dat ke všem jeho provozovnám. Takto by se podání žádosti mělo výrazně zrychlit. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis.

Úředníci nebudou posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Žádat budou moci i otevřené provozy s výrazným propadem tržeb jako prádelny, čistírny, květinářství, optiky nebo prodejny s potřebami pro zvířata.

Ve druhé výzvě COVID nájemné za třetí čtvrtletí MPO podle Havlíčka eviduje asi 40 tisíc žádostí, u třetí výzvy se podle něj počítá s ještě vyšším zájmem.

U programu COVID gastro byl původně avizován začátek podpory od 14. října, kdy musely zavřít stravovací zařízení. Fitness centrům, posilovnám nebo vnitřním bazénům byl provoz zakázán už od 9. října.

MPO začne přijímat žádosti do programu od pondělí v 09:00, žádosti bude možné podávat do 1. března. Všechny provozovny uzavřené kvůli pandemii koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. Pomoc bude moc být čerpána i na spolupracující osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Každému provozu bude započítáno tolik dní, kolik musel mít zavřeno.

Dotace bude proplácena na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikání, tedy na osobní náklady, náklady na materiál, leasing, odpisy, daně a poplatky či splátky úvěrů vzniklé od 1. února loňského roku do letošního 10. ledna. Více informací podnikatelé najdou na webu MPO.

Zájem o čerpání z tohoto dotačního titulu bude mít podle Havlíčka zhruba 100 tisíc podnikatelů.

Zástupci profesních organizací ocenili rychlost, s jakou byl program připraven. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza na čtvrteční debatě zástupců gastronomie a vlády vyzdvihl, že v případě nového dotačního programu budou propojené databáze s Českou správou sociálního zabezpečení. Bude tak fungovat rychlá a automatická kontrola zaměstnanců, na které budou podniky žádat o příspěvek. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek upozornil, že pokud by o pomoc požádali všichni zasažení podnikatelé alokované 2,5 miliardy korun stačit nebudou.

O příspěvek na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí v rámci programu COVID bude možné žádat od 22. ledna do 22. března. Podpora bude znovu 50 procent. Podnikatelé v úpadku zřejmě také budou moci čerpat kompenzační bonus 500 korun denně, a to zpětně, uvedlo ministerstvo financí. Podle úřadu to umožní dohoda s Evropskou komisí.

V pátek se spustil registr na očkování proti covidu-19 pro lidi nad 80 let, kapacita zadaných termínů byla však po více než hodině vyčerpaná. "Udělali jsme maximum z hlediska vývoje, zátěže i bezpečnosti. Aby to bylo dobré řešení, správně navržené, funkční a aby to tu zátěž ustálo," uvedl v rozhovoru pro páteční HN vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla před spuštěním systému. Během prvních minut se do něj ale nikdo nedostal.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se i v pátek dále drží na čtvrtém stupni. Oficiálně zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. V pátek index PES opět klesl, a to ze čtvrtečních 75 na 72 bodů ze sta. Snižuje se už tři dny v řadě. Ve čtvrtek byl počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku skoro o polovinu nižší než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl případů nákazy na počtu provedených testů na 28,3 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.