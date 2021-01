Farmaceutická firma Pfizer dočasně omezí dodávky své vakcíny proti nemoci covid-19 do Evropy, zatímco bude pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Uvedly to v pátek úřady několika evropských zemí. Ministři zdravotnictví skandinávských a pobaltských států odeslali Evropské komisi dopis, v němž dávají najevo znepokojení a požadují vysvětlení tohoto kroku. Šéfka komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je ohlášeným omezením dodávek velmi znepokojen, Česko podle něj ale není v kritické situaci.

"Dostali jsme tuto zprávu dnes krátce před 10:00. Očekávali jsme ve třetím týdnu (příští týden) 43.875 dávek vakcíny Pfizer. Teď to vypadá, že jich dostaneme 36.075," informoval v pátek jako první o omezení dodávky v prohlášení Norský institut veřejného zdraví. Norsko sice není součástí Evropské unie, v řadě věcí s ní ale úzce spolupracuje, včetně nákupu vakcín proti covidu dojednaného Bruselem.

Snížení dodávek je důsledkem omezení produkce Pfizeru, tak aby firma mohla zvýšit svou výrobní kapacitu z nynějších 1,3 miliardy na dvě miliardy dávek ročně, sdělil norský institut. Omezení podle jeho vyjádření zasáhne všechny evropské země.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je ohlášeným omezením dodávek vakcín velmi znepokojen. Česko podle něj ale není v kritické situaci jako některé jiné země. Blatný to řekl České televizi.

"Já jsem tu zprávu obdržel během dnešního odpoledne a musím říct, že mě velmi znepokojila," uvedl Blatný. Upřesnil, že podle informací, které má k dispozici, se bude v příštím týdnu jednat o snížení dodávek od Pfizeru zhruba o 40 procent. "To je samozřejmě zásadní, je to znatelné, budeme na to muset nějakým způsobem reagovat," řekl Blatný ČT. Dodal, že z jeho pohledu jde o špatnou spolupráci a selhání farmaceutické firmy.

Původně stát očekával, že má každý týden od firem Pfizer/BionNTech přijít 70 000 dávek očkovací látky. Česko podle ministra ale není kvůli hrozícímu omezení dodávek očkování v kritické situaci. "Naštěstí nejsme jako některé země v úplně kritické situaci, kdy vyočkovaly úplně všechno a nemají teď často ani na druhou dávku," uvedl Blatný.

Německé ministerstvo zdravotnictví v pátek uvedlo, že EK i členské státy EU byly výrobcem vakcíny informovány, že "nebude schopen plně dodržet slíbený objem dodávek v příštích třech či čtyřech týdnech".

Opatření, která mají umožnit navýšení výroby v závodě v belgickém Puursu, "se přechodně projeví na dodávkách od konce ledna do začátku února", sdělil v pátek Pfizer agentuře DPA.

Pfizer a mohučská firma BioNTech v pátek večer ve společném prohlášení uvedly, že od týdne počínajícího 25. lednem se vrátí k "původnímu" harmonogramu dodávek do EU a od 15. února budou dodávky zase navýšeny tak, aby mohlo být v prvním čtvrtletí dodáno přislíbené množství vakcíny a ve druhém čtvrtletí pak "mnohem více".

Francie kvůli "prudkému poklesu" dodávek vakcíny Pfizer/BioNTech "upraví rytmus očkování", uvedl podle agentury AFP francouzský vládní zdroj. Ve Francii bylo dosud proti covidu naočkováno 389.000 lidí, přičemž cílem je očkovat do konce ledna milion lidí.

Zpoždění podle francouzského zdroje neohrozí celkový rozsah očkovací kampaně ve Francii. Země dosud obdržela 1,5 milionu dávek vakcíny a dalších 520 000 očekává příští týden.

Francouzská vláda je stejně jako další evropské země terčem kritiky kvůli pomalému tempu očkovací kampaně. Ve Francii se přitom dosud covidem-19 nakazily už přibližně tři miliony lidí, což je nejvíc ze zemí EU.

Ministři zdravotnictví šesti unijních zemí - Dánska, Švédska, Finska, Litvy, Lotyšska a Estonska - v reakci na zprávu poslali do Bruselu dopis se žádostí, aby se komise okamžitě s firmou spojila a požádala o veřejné vysvětlení.

"Nejen, že to ovlivní časový plán očkování, ale také to sníží důvěryhodnost celého procesu," uvedli ministři v dopise citovaném řadou evropských médií. Dodali, že jejich vlády podporují společnou očkovací kampaň EU, sedmadvacítka se však musí vyvarovat jakýchkoli zdržení.

Von der Leyenová v pátek uvedla, že hned po oznámeném omezení zavolala šéfovi Pfizeru. "Ujistil mě, že všechny dávky slíbené pro první čtvrtletí budou doručeny v prvním čtvrtletí," řekla na tiskové konferenci.

Komise již na přelomu roku čelila výtkám od některých politiků za to, že podle nich zajistila malé množství vakcíny právě od společností Pfizer a BioNTech, která byla jako první schválena pro použití v EU. Unijní exekutiva kritiku odmítala s tím, že problém spočívá v nedostatečné výrobní kapacitě firem. Zároveň však EK z dosavadních 300 milionů dávek rozšířila kontrakt s americkou a německou firmou na dvojnásobek. Společnosti se pak kvůli zvýšenému zájmu rozhodly navýšit kapacitu výroby.

EU má smlouvy se šesti firmami na celkový objem 2,3 miliardy dávek, které mohou být k dispozici pro 450 milionů obyvatel členských zemí.