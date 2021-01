Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít. V pondělí to schválila vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi mluvil také o otevření obchodů se spodním prádlem, těm by zatím výjimka udělena být neměla.

Rozšíření sortimentu o papírenské zboží a oděvy a obuv pro děti vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy patří u zákazníků mezi nejvíce dotazované sektory. Zboží je podle něj obvykle součástí jiného nákupu, neměla by se tak výrazně zvýšit mobilita lidí.

Školy budou pokračovat v nynějším režimu výuky, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES, i v týdnu od 25. ledna, uvedl ministr školství Robert Plaga. Otevřené jsou mateřské a speciální školy a první a druhé třídy ZŠ. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová už dříve řekla, že prioritou resortu je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol. V lednu se to ale nestane.

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. O rozhodnutí kabinetu informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Pokud vláda získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna.

Vláda schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen.

Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat kompenzační bonus 500 korun denně, i zpětně. Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Novelu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident. Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku by podle ministerstva měla umožnit vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí.

Ministerstvo financí dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy v pomoci proti dopadům pandemie.

Na vládě jsme právě schválili novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní lidem v insolvenci čerpat 500 Kč denně. A to i zpětně za již proběhlá bonusová období. Je to výsledek delšího jednání s Evropskou komisí, díky němuž pomůžeme celé řadě pracovitých a podnikavých lidí. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 18, 2021

Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o., budou moci čerpat kompenzace 500 korun za den kvůli dopadům pandemie. O příspěvek budu moci žádat i zpětně od 22. října. Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Program COVID cestovní kanceláře II bude dostupnější pro velké cestovní kanceláře. Budou moci žádat o dotace do limitu 800 tisíc eur (asi 21 milionů korun). Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za období, které bylo zahájeno mezi loňským 1. říjnem a letošním 31. prosincem. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Vláda schválila také pokračování programu COVID lázně. Poukazy na pobyt bude možné použít i letos. Původně se počítalo s jejich platností do konce loňska.

Podnikatelé ve sportu by měli mít možnost snadněji získat provozní úvěry od bank. Pomoci má nový program Záruka COVID sport, který schválila vláda.

Pfizer sníží dodávky o maximálně 20 procent

Farmaceutická společnost Pfizer zmenší středeční dodávku vakcín proti koronaviru do České republiky maximálně o 20 procent. Mladé frontě Dnes (MfD) to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyrovnají to dodávky v únoru. V sobotu premiér mluvil o výpadku 40 až 50 procent z původně očekávaných 93 600 dávek pro tento týden. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Hamáček v pondělí novinářům řekl, že i v případě krácení dodávek v řádu dnů by se výpadek promítl do rezervací pro očkování. On-line registrační systém pro vakcinaci lidí nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení, stát spustil v pátek. Související Dnes Senioři mají o vakcínu zájem, nemocnice ale kvůli zmatkům často neměly koho očkovat. Vedlejší účinky jsou zatím vzácné Dnes Očkování české populace proti nemoci covid-19 provází problémy už na samém počátku. Vláda má na letošek objednané dodávky vakcín pro téměř sedm... Pfizer, který vytvořil vakcínu proti koronaviru společně s firmou BioNTech, plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období. Pfizer by měl dodávky vakcíny do Evropské unie omezit pouze v tomto týdnu, řekl v neděli České televizi mluvčí firmy v Česku Tomáš Sazima. Opět podle původního plánu začne společnost vakcínu dodávat od pondělí 25. ledna, uvedl. "Od poloviny února začneme dodávat zvýšené dodávky v rámci celé Evropské unie tak, abychom naplnili plán pro první čtvrtletí," řekl. V Česku byl podle informací ČTK potvrzen výskyt takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než nyní rozšířená varianta. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) může mutaci obsahovat až deset procent vzorků, které se prověřují. Blatný v pondělí novinářům řekl, že mutace koronaviru není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. Vakcíny, kterými se nyní proti covidu-19 očkuje, na tuto variantu fungují, dodal. Pro zjednodušení se podle ministra dá říci, že to, co během epidemie nastalo za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest dní. Protože se mutace rychleji šíří, tak postupně mezi variantami viru převládne.

Česko nakoupí dalších pět milionů jehel a stříkaček kvůli covidu

Česko nakoupí dalších pět milionů injekcí a jehel na očkování proti covidu-19, uloženy budou do státních hmotných rezerv.

Z hromadně vypsaného tendru zemí Evropské unie má rezervováno už 12 milionů samostatných jehel a 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou. Těchto 1,8 milionu kusů je připraveno k přepravě do ČR. Protože cesta lodním kontejnerem by trvala asi 1,5 měsíce, připlatí si za leteckou dopravu. Vyplývá to z materiálu pro pondělní jednání vlády.

"Zásilka od čínského výrobce bude připravena k odeslání letecky po 16. lednu. Jehly a stříkačky od bulharského výrobce dorazí na počátku dubna a pak dále, vždy po několika milionech měsíčně," řekla k tomu minulý týden mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Zvýšení zásob o pět milionů jehel a stříkaček si podle materiálu vyžádalo schválení možnosti aplikovat z jedné lahvičky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech až šest místo původně povolených pěti dávek. Dalším důvodem nákupu je zpoždění dodávek objednaných z tendru vypsaného EU. Nakoupí je Správa státních hmotných rezerv (SSHR) do pohotovostních zásob ministerstva zdravotnictví.