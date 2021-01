Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nechce rozvolňovat epidemická opatření, po souhlasu sněmovny s prodloužením nouzového stavu prodlouží ta nyní platná. Babiš ve středu řekl, že rozvolnění nenapovídají čísla nově nakažených a hospitalizovaných. Sněmovna bude na žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 21. února jednat ve čtvrtek. Babiš také zvažuje možnost, zda po vzoru Německa a Rakouska nezavést v hromadné dopravě a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory.

V Rakousku a Německu mluví o povinném nošení respirátorů FFP2 v MHD a obchodech. Řekl jsem novinářům, že i my o tom diskutujeme. DISKUTUJEME, zatím nic víc. Hlavně @ZdravkoOnline se svými experty, protože britskou mutaci viru nepodceňujeme. Vše se ale musí ještě promyslet. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 20, 2021

Problémem je podle premiéra fungování lyžařských středisek, o jejichž otevření za podmínek daných jednotlivými hygienickými stanicemi ve středu Babiš hovořil s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. Na rozdíl od něj si nemyslí, že by to bylo možné. Poznamenal, že vláda usilovala v uplynulých měsících o to, aby hygienické stanice postupovaly společně. Věc podle premiéra musí posoudit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V souvislosti se šířením takzvané britské mutace koronaviru Německo a Rakousko zavádějí povinnost nošení respirátorů či chirurgických roušek ve veřejné dopravě a obchodech. Česko jich má podle Babiše v zásobě a u výrobců dost, otázkou je jejich cena a hrozba, že s vyšší poptávkou jejich cena poroste. Omezení ceny ze strany státu by podle něj mohlo znamenat, že výrobci je raději vyvezou.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali v polovině prosince v Anglii. Nakažlivější varianta se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko. V Česku ji laboratoře potvrdily v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že mutace není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. To, co při epidemii nastane za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvůli rychlejšímu šíření patrně mutace mezi variantami viru převládne.

Vakcína firem Pfizer/BioNTech je patrně účinná i proti této mutaci koronaviru. Vyplývá to z výsledků laboratorních testů. Blatný na úterní schůzce s Piráty a STAN přislíbil zveřejnit ve čtvrtek data o očkování rozčleněné na kraje i na věkové skupiny, řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Novým koronavirem se v Česku od začátku epidemie prokazatelně nakazilo přes 900 tisíc lidí. V úterý přibylo do statistik 9558 nových případů, o 1239 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných s novým koronavirem v úterý klesl na 6608 případů z pondělních téměř 7000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Přibližně 85 procent z více než 909 tisíc dosud infikovaných už se uzdravilo. Aktuálně nemocných je 126 561.

S covidem zemřelo v Česku od začátku epidemie 14 820 lidí. Od začátku roku počet úmrtí stoupl o 2923 případů.

V Česku musí podle Hamáčka pokračovat stávající opatření proti covidu-19. Prioritní musí být snížit tlak na zdravotnický systém, zdůraznil.