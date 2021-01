Systém registrace k očkování proti covidu se od 22. ledna změní. SMS s přístupovým kódem k rezervaci, tedy druhý PIN zadávaný při registraci do systému, přijde až v době, kdy bude volný termín. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) už tak nebude nutné systém opakovaně kontrolovat a hlídat, kdy se uvolní termín. Od 26. ledna se na očkování budou moci registrovat také zdravotníci. Poslanci již od rána jednají o prodloužení nouzového stavu.

Seniorům nově registrovaným k očkování proti covidu bude termín přidělován podle věku. Dřívější termín dostanou starší lidé. Termín pro druhou dávku dostanou za 28 dní. Původně se měla druhá dávka podávat už po třech týdnech, kvůli nedostatku vakcín se ale rozestup mezi dávkami prodlouží.

Rezervovaný termín pro očkování proti covidu-19 má podle Blatného 72 tisíc seniorů nad 80 let. K očkování se registrovalo přes 173 tisíc lidí. Zdravotníci v Česku aplikovali ke čtvrtečním 07:00 podle údajů ministerstva zdravotnictví 154 989 dávek vakcíny proti covidu. Přehled po krajích ministerstvo zatím nezveřejnilo.

V příštích třech týdnech se podle Blatného počet nových termínů pro očkování proti covidu omezí. Důvodem je snížení dodávek vakcíny. Nedostatek vakcíny proti koronaviru je podle Babiše jak v Česku, tak v EU. Rusko a Čína by mohly požádat EU o schválení svých vakcín, připustil premiér.

Ministr Blatný na tiskové konferenci také uvedl, že očekává reakci ředitele VZP Zdeňka Kabátka na informaci o jeho přednostním očkování proti covidu. Ředitele mění správní rada, řekl a dodal, že jako ministr zdravotnictví ho nemůže odvolat.

Prodloužení nouzového stavu

Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu, které žádá vláda. Ten aktuální platí do 22. ledna. Nouzový stav je vázaný na protiepidemický systém PES a bez něj nelze zavádět některá plošná omezení. Stav epidemie je v Česku rizikový, řekl poslancům při jednání o nouzovém stavu Blatný. KSČM podpoří vládu v hlasování o nouzovém stavu za podmínky, že se k 1. únoru vrátí do škol žáci prvního stupně, posledních ročníků a maturanti. Nouzový stav chtějí prodloužit jen do 14. února. Vláda chce prodloužení do 21. února.

Dalšími podmínkami KSČM pak jsou úprava fungování lyžařských středisek zejména o jarních prázdninách a diskuse o legislativních úpravách vzhledem k epidemii koronaviru.

KSČM chce také s vládou jednat o rozvolnění provozu obchodů a služeb a o ukončení zákazu nočního vycházení. O podmínkách podle Ondráčka komunisté informovali příslušné ministry a jednali o nich i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle předsedy sněmovního klubu Kováčika musí ve čtvrtek ve sněmovně zaznít jasné přísliby splnění podmínek jeho strany.

Premiér Babiš chce doporučit nošení respirátorů namísto roušek v obchodech a v MHD. Důvodem je výskyt nové nakažlivější mutace koronaviru v Česku. Poptávka po respirátorech FFP2 s nanovlákennou membránou byla ve středu po Babišových úvahách o možnosti doporučit respirátory rekordní.

Změny v indexu PES

Blatný bude navrhovat, aby aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES platila od 1. února. Na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že v pátek novou tabulku předloží vládě. Už dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel. Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace.

Index protiepidemického rizika PES zůstává druhý den na 73 bodech. Více než týden se tak drží ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Proti středě se o setinu zvýšilo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Má hodnotu 0,83. Ostatní tři sledovaná kritéria již několik dní klesají. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Index byl od neděle tři dny na 70 bodech, ve středu se o tři body zvýšil. Důvodem byl právě nárůst reprodukčního čísla nad hranici 0,8. Na začátku ledna se reprodukční číslo dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby mírně roste.

Ve středu přibylo v Česku 8162 potvrzených případů koronaviru, téměř o tři tisíce méně než před týdnem. Pozitivních bylo bezmála 30 procent testovaných.