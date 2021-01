Kromě viru se společností šíří také lži a konspirace o tom, jak a kde vznikl, o rouškách nebo očkování. Vláda dosud učinila pár pokusů hoaxy vyvracet. Odbornice na dezinformace a vedoucí katedry politologie na brněnské Masarykově univerzitě Petra Mlejnková ale vládní komunikaci týkající se covidu hodnotí jako "totálně katastrofální". "V podstatě žádná komunikace neexistuje," říká v rozhovoru pro HN. Podle ní by vláda měla co nejdříve začít vysvětlovat vše, co se koronaviru týká, a umenšovat tím prostor pro obavy. "Chápu, že na to vždy není čas, ale musíme si ho udělat, protože tady bojujeme až o národní bezpečnost," dodává.

HN: Dalo se očekávat, že s pandemií přijde i vlna dezinformací a konspirací?

Zpětně je jednoduché říct, že se to dalo očekávat. Ale byla to v moderní historii unikátní situace, takže se dalo těžko odhadovat, co všechno to způsobí. Je však pravda, že když se na to podíváme s otevřenou myslí, epidemiologická situace nutně nahrává šíření konspiračních teorií, dezinformací, protože je to nová věc, která si zasluhuje prozkoumání. Je tam řada otázek a neznámých. Konspirátoři a dezinformátoři se na tom živí, snaží se šířit paniku, přijít s alternativními výklady.