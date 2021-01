Závěrečné ročníky základních a středních škol se budou moci vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Novinářům to v pátek po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný, na Twitteru o tom informoval také ministr školství Robert Plaga (oba za ANO). Upraví se podle nich i provoz malotřídek.

Úpravy ve školské části matice PES počítají nejen s možností návratu maturantů, respektive závěrečných ročníků středních a základních škol, ale podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět, uvedl na Twitteru Plaga.

"V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni," řekl ministr zdravotnictví. Podle něj je ale nyní brzo na to říkat, kdy to nastane. "Budeme to vědět v průběhu příštího týdne," uvedl. V pondělí chce Blatný představit upravený systém PES vládě a ve středu by se mělo rozhodnout o tom, kdy kdo do školy půjde. "Nebude to dřív než to další pondělí," dodal.

Z epidemického hlediska Blatný nevidí problém ve spuštění vleků, ale nesmí to znamenat zvýšení mobility. Nebude to dřív než na přelomu měsíce, řekl.

Vláda podle Blatného čeká, jak si se zavedením povinných respirátorů třídy FFP2 v hromadné dopravě a obchodech poradí Německo a Rakousko. Chce, aby případné stejné opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž. Zdůraznil, že není třeba vykupovat ochranné pomůcky. Současně doporučil respirátory používat těm, kteří mohou. Vláda podle ministra diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit.

"Zjišťujeme, v jakém stavu připravenosti (Německo a Rakousko) jsou, aby to bylo pro občany uchopitelné, aby to neznamenalo nějakou zátěž," uvedl ministr. Respirátory mohou podle něj výrazně zamezit šíření koronaviru v místech, kde se hromadí lidé, například v hromadné dopravě. Osobně ministr vyzval, aby ti, kteří mohou, používali respirátory v rizikových místech už nyní. "Šály a roušky ze záclonoviny opravdu nefungují," uvedl.

Vláda v pátek prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky komunistům povolila sněmovna. O rozhodnutí vlády informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.

Kdyby v pátek vláda nouzový stav neprodloužila, přestala by od soboty platit většina přijatých opatření. V návaznosti na prodloužení nouzového stavu kabinet v pátek potvrdí jejich trvání. Díky nouzovému stavu lze také nasadit vojáky na pomoc například ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Vláda o jeho prodloužení v pátek rozhodovala už popáté. Blatný přitom za velmi pravděpodobné ve čtvrtek označil, že bude kabinet muset kvůli koronavirové pandemii o prodloužení nouzového stavu rozhodovat znovu. Napříč politickým spektrem je podle něj shoda na tom, že je třeba legislativní úprava, díky níž by pro některá ochranná opatření nebyl nouzový stav nutný.

Index protiepidemického rizika PES je dále na 73 bodech a více než týden se tak drží ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Popáté v řadě se ale zhoršilo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Od čtvrtka vzrostlo o tři setiny na 0,86. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Vedle reprodukčního čísla se index počítá také podle průměru nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny, čtrnáctidenního průměru nakažených mezi seniory a podílu hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Všechna tato tři kritéria už několik dní klesají.

Index byl od neděle tři dny na 70 bodech, ve středu se o tři body zvýšil. Důvodem byl právě nárůst reprodukčního čísla nad hranici 0,8. Na začátku ledna se reprodukční číslo dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby roste.

Počet zemřelých s covidem-19 od březnového začátku epidemie choroby v Česku přesáhl 15 tisíc. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní. Nárůsty nově nakažených ale v poslední době v mezitýdenním srovnání klesají. Ve čtvrtek odhalily laboratoře 7435 nových případů, což je zhruba o 650 méně než o týden dříve. Hospitalizovaných ubylo o 250 na 6131. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.