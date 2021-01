V teplickém hotelu Prince de Ligne patřícím místnímu podnikateli a někdejšímu politikovi Petru Bendovi se v sobotu večer konala oslava Bendových padesátin, které se podle informací deníku Blesk zúčastnil i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek a desítky dalších hostů. Organizátor i účastníci akce porušili několik platných opatření proti šíření koronaviru, případem se zabývá policie, uvedl v pondělí deník na webu.

Část hostů odjela vlastními vozy či taxíky večer domů, někteří - například Paroubek - v hotelu přenocovali do neděle, ačkoliv je v nynějším pátém stupni protiepidemických opatření povolené ubytování jen v případě služebních cest či home office. Zavřené musejí být vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, mohou se potkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

"Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení," uvedl dnes ráno pro Blesk Zprávy ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Premiér Andrej Babiš očekává, že vládní zmocněnec Hnilička vyvodí z účasti na oslavě důsledky. Je to nepřijatelné papalášství, uvedl premiér na platformě Twitter.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit. V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku.