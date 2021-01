Vláda na pondělním zasedání nesouhlasila s návrhem vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) na otevření skiareálů, uvedla Česká televize (ČT) na Twitteru. Havlíček to na dotaz ČTK potvrdil. Dodal, že do středy, kdy bude další jednání vlády, má připravit přísnější podmínky pro případný provoz lyžařských středisek a opět se o nich bude diskutovat.

Havlíček před pondělním jednáním vlády řekl ČT, že bude navrhovat otevření lyžařských středisek od pátku. Podmínkou mělo být dodržení opatření proti šíření koronaviru jako povinné rozestupy a respirátory ve frontách a na lanovkách. Vzorem pro nařízení je systém fungující v Rakousku. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by měl být tedy zaveden kompletně a nemělo by jít o rakouský model "po česku", doplnil.

Podle Havlíčka jeho úřad s ministerstvem zdravotnictví už připravil manuál, podle kterého by se provozovatelé řídili. Myslí si, že se tímto krokem nezhorší epidemická situace, naopak ale umožní přežít provozovatelům. Ani zástupci skiareálů nečekají vyšší návštěvnost vzhledem k nadále uzavřeným hotelům a absenci zahraničních turistů. I přes slíbené kompenzace, které pomohou jen s částí vynaložených nákladů, areály podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota nutně potřebují zahájit provoz, jinak to bude u mnoha z nich znamenat konec. Otevření v průběhu února podle něj už nic nevyřeší, zimní sezona pro většinu areálů končí kolem 15. března, uvedl dříve.

Kabinet minulý pátek schválil pokračování nouzového stavu do 14. února a spolu s tím prodloužil stávající opatření, vedle jiného nechal uzavřená zimní střediska. Skiareály mohly v nové zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta kvůli uzavření činí do 10. ledna podle AHS jednu až 1,2 miliardy korun.

Šestý PES nebude

Nová varianta PES podle ministra Blatného nepočítá s přidáním šestého stupně. Není podle něj potřeba "superpřísný" stupeň. Aktualizovaný PES odpovídá všem novým zjištěním, tedy i nové agresivnější mutaci koronaviru z Velké Británie nebo Jihoafrické republiky. "V případě, že by v budoucnu britská mutace převážila, potom budou změny rychlejší. Hlavní je trvání na tom, abychom vždy měli dostatečnou kapacitu nemocnic," řekl Blatný.

Rizikového skóre PES se počítá z počtu nakažených v obecné populaci a mezi seniory na 100 tisíc obyvatel za 14 dní, reprodukčního čísla a příjmů do nemocnic, kdy nakažený o své pozitivitě neví. Nová tabulka bude jako další podmínku pro přechod do nižšího stupně přísnosti opatření požadovat také počet hospitalizovaných s covidem-19 a počet lidí na jejich jednotkách intenzivní péče.

Změny v systému PES se budou týkat také školní docházky. Do škol by se tak mohli někteří žáci vrátit i v 5. stupni, mezi nimi i maturanti a žáci 9. tříd.

Podle Blatného už nezbývá moc dalších opatření, které by bylo možné přidat. "Můžeme omezit styky pouze na vlastní rodinu, pohyb lidí kolem bydliště a zastavit provoz ve výrobních podnicích," uvedl.

Zásadní je podle něj také "zatím velmi důrazné doporučení" na nošení respirátorů FFP2 místo roušek, například v MHD nebo obchodech. Vicepremiéři Havlíček a Schillerová budou s obchodními řetězci jednat o cenách těchto ochranných pomůcek. Vláda chce, aby případné zavedení opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž, řekl v pátek Blatný na tiskové konferenci.

Nová podoba protiepidemického systému PES by mohla platit od 1. února. "Seznámil jsem členy vlády s aktuální podobou tabulky," uvedl ministr Blatný na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Podle ministra došlo v systému jen ke kosmetickým úpravám. V úterý jej představí i na Radě pro zdravotní rizika.

Registr pro očkování zdravotníků by se měl spustit v úterý kolem poledne, uvedl Blatný, jemuž to potvrdil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Česko momentálně nezvažuje nakoupit vakcíny mimo dodávky skrze Evropskou unii, uvedl dále Blatný. K tomuto kroku se uchýlilo například Maďarsko.

Vláda také rozšíří programy pro pomoc postiženým podnikatelům, kteří na ně dříve nedosáhli, oznámil na tiskové konferenci ministr Havlíček. Provozovatelé ubytovacích zařízení zasažení v souvislosti s pandemií koronaviru, u nichž podíl ročních tržeb z poskytování služeb cizincům za poslední účetní období dosáhl alespoň jedné pětiny, budou nově zařazeni do záručního programu COVID plus.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dále představila návrh, že by lidé na nemocenské a v karanténě kvůli koronaviru mohli dostávat navíc podporu 250 korun denně, maximálně však 10 dní. Příplatek by měl podpořit trasování. "Je to něco, co pomůže trasovat a zvýší ochotu se nechat testovat," komentoval Blatný.

Blahuta se vzdal funkce koordinátora očkování

Národní koordinátor očkování proti covidu-19 Zdeněk Blahuta se kvůli zdravotním důvodům vzdal své funkce. Na Twitteru to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Blahutu nahradí Kateřina Baťhová, která dosud na ministerstvu působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU.

"Vyšel jsem dnes vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci. Funkcí jsem pověřil Kateřinu Baťhovou, která se danou agendou rovněž zabývá," uvedl na twitteru Blatný.

Blahuta se koordinátorem stal loni v prosinci, z funkce tedy odchází po necelých dvou měsících. Dříve byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Deníku N řekl, že svůj odchod nechce komentovat. "Nebudu to komentovat a jsem strašně rád, že je to za mnou," citoval server odcházejícího koordinátora očkování.

"Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct," řekl Blahuta serveru iRozhlas.cz.

Blahuta vedl na ministerstvu koordinační tým, který by se měl starat mimo jiné o logistiku, klinický dohled nad vakcínami, sběr dat a zajištění IT či mediální komunikaci. Jedním z jeho úkolů bylo také rozpracovat první návrh očkovací strategie. Dokument, který byl dokončen před Vánocemi, poté sklidil poměrně velkou kritiku. Úpravu žádalo například ministerstvo školství i některé kraje.