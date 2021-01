Zajít si na očkování do lékárny místo k lékaři je v některých zemích běžná praxe. V Česku to zatím možné není. Debatu o případné změně nyní rozproudila vakcinace proti covidu. Podle průzkumu České lékárnické komory je v současnosti 41 procent farmaceutů ochotných své klienty očkovat. Komora o tom už jednala i s premiérem Andrejem Babišem. Ministerstvo zdravotnictví lékárníky do očkování zapojit neplánuje, do budoucna to však nevylučuje.

O novou roli, která by vyžadovala změnu zákona, stojí například lékárenský řetězec BENU. "Nebylo by to tak, že bychom poslali do lékáren vakcíny a řekli: vakcinujte. Lékárníci by si museli rozšířit vzdělání, projít rekvalifikací," vysvětluje provozní ředitel BENU Michal Jurča s tím, že je připraven o tom jednat. Přiznává, že i kdyby byla politická vůle, do letošního plošného očkování proti covidu už by lékárníci významněji zasáhnout nestihli. "Můžeme se ale bavit o dalších očkováních, která se v lékárnách mohou nabízet," podotýká.