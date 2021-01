Návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Od 1. února je pravděpodobné otevření malotřídních škol. O tom, jestli se vrátí do lavic závěrečné ročníky základních a středních škol, rozhodne vývoj epidemie a posoudí ministerstvo zdravotnictví, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19.

"Samozřejmě musí být návrat bezpečný a každý z nás si přeje, aby to byl návrat již trvalý, aby podmínky byly takové, že ve školách žáci již na prezenční výuce mohou vydržet," řekl Plaga. "Já si to dovedu představit ve stupni pět u malotřídek, kde se bavíme skutečně o malém počtu žáků," uvedl. Týkat by se to podle něj mohlo malotřídek do 75 žáků. Hodlá ale respektovat ministerstvo zdravotnictví, na jehož rozhodnutí bude záležet. "Dnešek (středa) nebo 1. únor pro mě není žádné datum, kdy by mělo být po epidemii, to znamená, není to ani žádné datum, které by mělo být klíčové pro školství," dodal.

Plaga věří, že se ministerstvu zdravotnictví v únoru podaří zajistit plošnější model pravidelného testování ve školách třeba s využitím takzvaných kloktacích testů. Pak by se podle Plagy mohlo do lavic vrátit víc žáků. Jako klíčové ale vidí vyřešení logistiky. Poukázal na to, že v každém ročníku je přibližně sto tisíc dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200. Třeba v případě středních škol, jejichž zřizovateli jsou většinou kraje, by podle něj na zajištění testování ve školách měla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a případně Ústředním krizovým štábem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu večer seznámí vládu se změnami v protiepidemickém systému PES. Úpravy opatření by měly platit od 1. února. Ministr předpokládá, že zhruba v polovině března přijde s další aktualizací. Minulý týden uvedl, že v pátém stupni pozměněného systému by mohla být povolena prezenční výuka pro malotřídky, deváťáky a poslední ročníky středních škol. Nyní jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zvažoval se i možný návrat zbytku prvního stupně.

Vše bude ale záviset na šíření viru. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) už dříve na Twitter napsal, že kvůli šíření nové nakažlivější mutace koronaviru, která byla poprvé izolována ve Velké Británii, je potřeba být opatrnější a není vhodný čas například na otevírání lyžařských areálů.

Za sebe říkám - v situaci 9000 nově nakažených denně, přeplněné nemocnice, vyčerpaní zdravotníci, reprodukční číslo blížící se 1, britská mutace viru za rohem - to není moment na otevírání sjezdovek. — Jan Hamáček (@jhamacek) January 27, 2021

Právě o tom má dnes ale vláda na mimořádném zasedání také diskutovat. Lyžařské areály by podle vicepremiéra Hamáčka měly zatím zůstat zavřené a o jich případném otevření by se mělo rozhodovat na základě názorů odborníků, ne podle ultimát a handlů s KSČM, uvedl ve středu Hamáček.

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí primárně krajský koordinátor, odpověděla ve středu na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

"Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů," uvedla mluvčí. Vyhodnocení situace v daném kraji podle ní náleží primárně krajskému koordinátorovi očkování.

Na doporučení ministerstva ve středu upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Některé kraje, včetně středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali.

V Česku se nyní s nákazou koronaviru potýká téměř 99 tisíc lidí. V úterý přibylo 9144 případů covidu, což je proti pondělí asi o 2200 víc. V mezitýdenním srovnání je nárůst opět nižší, a to zhruba o 500. S covidem bylo podle úterních dat hospitalizováno 6043 lidí, o 152 méně než v pondělí. Počet pacientů v těžkém stavu klesl na 995. Celkem laboratoře potvrdily přes 956 tisíc nakažených od vypuknutí epidemie. Zemřelých na covid je 15 791.