Když bylo Astrid Schmidtové šest let, její rodiče se pokusili utéct do západního Německa. Měli ale smůlu. Nachytala je při tom hlídka pohraničníků, která jejího otce Gerharda zastřelila a matku s třemi dětmi vrátila do východního Německa.

Nyní, po 44 letech, jí stát za to, že jí čeští strážci hranic připravili o otce, dostane odškodné 33 333 korun.

"Je to jednorázové odškodné pozůstalých podle zákona o soudní rehabilitaci," potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.