Kabinet ve čtvrtek zpřísnil opatření proti šíření covidu-19, protože na rozdíl od minulosti by se mohla začít epidemická situace horšit v době, kdy jsou již zaplněné nemocnice. Nařízení vstoupí v platnost o půlnoci z pátku na sobotu. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda si podle něj nemůže dovolit podcenit aktuální situaci i vzhledem k šíření nové nakažlivější mutace viru. Hamáček vyzval všechny k dodržování vládních opatření.

"Loni na jaře jsme neměli v nemocnicích nikoho a díky razantním krokům jsme to zvládli," uvedl Hamáček. Podobná situace byla podle něj i na začátku podzimní druhé vlny. Totéž však už neplatilo na přelomu roku a nyní začal denní počet odhalených případů mírně stoupat ve chvíli, kdy jsou nemocnice přeplněné. "Nemůžeme si dovolit situaci podcenit, jsme asi v nejsložitější situaci za poslední dobu z hlediska startovacích kapacit," uvedl.

Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou muset potvrzení uchovávat.

Vláda zároveň rozhodla o tom, že lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti, uvedl Hamáček. Zatím není jisté, od kdy by mohly skiareály otevřít, nedá se předpokládat, že to bude příští týden. Sezona není ztracená, řekl ministr Havlíček. Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Využívat je budou smět jen složky integrovaného záchranného systému.

Kabinet v rámci opatření obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. V pravidlech zůstaly některé výjimky, dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u osob s omezenou svéprávností či u dětských pacientů, uvedl Blatný. Návštěvy v nemocnicích vláda umožnila od pondělí 11. ledna, do té doby byly možné právě jen u nezletilých, pacientů s omezenou svéprávností, v hospicích a u porodů. Opatření kritizovala například Asociace krajů. Ministerstvo zdravotnictví poté uvedlo, že krizové opatření nemocnicím návštěvy umožňuje, ale nenařizuje.

Kabinet nestanovil vzdálenost, do níž se lze kvůli covidu vzdálit z bydliště. Hamáček nevyloučil, že by to mohlo v budoucnu platit pro okresy či kraje.

Lidé se od pátku budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. V mimořádném opatření to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nyní na test zájemci mohou po pěti dnech. Ministerstvo chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je minimálně od začátku prosince loňského roku takzvaná britská mutace.

Celkem od loňského listopadu, kdy se antigenní testy začaly v Česku používat, lidé absolvovali zhruba 1,5 milionu testů. Údaje ministerstva k čtvrtečnímu ránu uvádějí 1,48 milionu testů, denně přibude asi 20 tisíc testů.

Antigenní testy se nejprve používaly v domovech pro seniory pro klienty i zaměstnance, poté se jimi mohli nechat otestovat učitelé. Od poloviny prosince je tato možnost otevřena i široké veřejnosti. Velký zájem o testování měli lidé především před Vánoci, protože se chystali na návštěvy svých příbuzných. Dobrovolné testování veřejnosti mělo původně skončit 15. ledna, ministerstvo zdravotnictví jej ale prodloužilo do odvolání.