Jan Blatný (za ANO) má podle informací pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) do 14 dnů odejít z pozice ministra zdravotnictví. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula.

"Celé je to spekulace antibabiš pořadu Otázky Václava Moravce. Předpokládám, že se snažil zviditelnit svůj pořad, o kterém se už moc nemluví," uvedl Babiš pro server Seznam Zprávy.

"Spekulace tohoto typu nebudeme komentovat," napsala HN mluvčí Blatného Barbora Peterová. Prymula na dotaz HN, zda může potvrdit, že s ním Babiš počítá pro řízení ministerstva, uvedl: "Nemohu. Nikdy jsme o tom nemluvili." Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v neděli v pořadu uvedl, že nemá indicie, že by se personální změna měla uskutečnit.

Prymula byl ministrem na podzim zhruba měsíc. Odejít musel poté, co v deníku Blesk vyšla jeho fotografie, jak vychází z restaurace na Vyšehradě, která měla být tou dobou kvůli vládním protiepidemickým opatřením zavřená. Podle ČT Prymula v posledních týdnech navštěvuje jednání vlády. V pořadu též zaznělo, že by se ministrem mohl i oficiálně znovu stát přímo on. "Nic o tom nevím, osloven jsem nebyl," uvedl na dotaz ČTK Prymula.

Jedním z důvodů možného konce Blatného mají být podle ČT časté personální změny na ministerstvu. Naposledy v úterý skončil náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo, stěžoval si mimo jiné na komunikaci s ministrem. Už dříve se Blatný na odchodu dohodl i s bývalým prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou, který nastoupil za Prymuly.

Skončit musela také politická náměstkyně Alena Šteflová, jež se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) nechala s manželem přednostně očkovat proti covidu-19. V pondělí rezignoval koordinátor očkování na ministerstvu Zdeněk Blahuta. V souvislosti s očkováním rezignoval v polovině ledna ředitel SZÚ Pavel Březovský.

Babiš v polovině týdne uvedl, že některá Blatného prohlášení nebyla namístě a že ministr je mediálně nezkušený. Zmínil například informace o přerušení očkování proti covidu-19. Premiér tehdy řekl, že nechápe, proč ministerstvo sdělovalo očkovacím centrům samozřejmou věc, že nemohou očkovat první dávkou, když nemají dost na druhou. "Vznikl z toho úplně zbytečný problém, to mě mrzí a štve a doufejme, že se to nebude opakovat," konstatoval Babiš.

Řešení nepovažuje za šťastné předseda poslanců SPD Radim Fiala, i Prymulův návrat by nepovažoval za úplně férový, řekl v pořadu. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka by další personální změna v boji proti koronavirové pandemii Česko pouze poškodila.

Proděkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Šedo v neděli v Otázkách Václava Moravce uvedl, že měl s Babišem krátce možnost hovořit o okolnostech svého odchodu z ministerstva. Vyloučil ale, že by mu premiér nabídl post ministra.

Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal poznamenal, že v Česku chybí odborná instituce, která by veřejně doporučovala ministrovi další postup při koronavirové pandemii. Šéf resortu zdravotnictví by se pak měl snažit přesvědčit o těchto návrzích ekonomické ministry. "Oddělení politiky od odborných doporučení tu není," uvedl.