Prezident Miloš Zeman souhlasí s novými opatřeními, která od soboty zavedla vláda kvůli šíření nemoci covid-19. Zabraňují shlukování lidí, což je hlavním faktorem epidemie, řekl prezident v nedělním rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1. Kabinet od páteční půlnoci obnovil zákaz návštěv v nemocnicích na odděleních akutní péče, dále omezil ubytovací služby či příjezd cizinců do České republiky.

"Já pevně doufám, že občané pochopí, že je potřeba vydržet několik měsíců, než zaberou nejen tato opatření, ale především vakcíny," uvedl Zeman. Sám podle svého vyjádření respektuje veškerá opatření, i když mu třeba některá přijdou nelogická. Nově přijatá pravidla však podle něho zbytečná nejsou, cílí proti shlukování lidí.

Prezident také odsoudil případ Semilského hotelu v krkonošském středisku Harrachov, v němž policie objevila kolem 70 ubytovaných hostů. V provozu byl i blízký vlek a lidé tam lyžovali. Kvůli nedodržování opatření se tam podle Zemana mohly nakazit nemocí covid-19 další desítky lidí.

Ministři již ve čtvrtek apelovali na lidi, aby omezili pohyb. Nejlepší je zůstat doma, řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že by se neměly setkávat rodiny, které spolu nežijí.

Zrušení systému voleb by destabilizovalo politický systém, myslí si Zeman

Návrh skupiny senátorů na zrušení systému voleb do Poslanecké sněmovny by podle prezidenta Zemana vedl k destabilizaci politického systému, řekl dále v rozhovoru pro Frekvenci 1. V úterý návrh projedná Ústavní soud (ÚS), serveru Echo24.cz to v týdnu potvrdil jeho předseda Pavel Rychetský. Zeman se v neděli obrátil na ústavní soudce s výhradou, že ÚS má pomáhat stabilitě politického systému, nikoli ho bourat.

S návrhem se na soud obrátila už v roce 2017 skupina 21 senátorů, složená ze zákonodárců STAN, KDU-ČSL a TOP 09 a nezávislých senátorů. "Tato žádost skupiny senátorů je tři roky stará a je bizarní, jestliže to má Ústavní soud probírat krátce před parlamentními volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k naprosté destabilizaci našeho politického systému," řekl Zeman.

Podle části senátorů malé strany potřebují pro zisk poslaneckého mandátu ve volbách získat více hlasů než velké strany. Senátoři také u ÚS napadli ustanovení volebního zákona, podle kterého koalice dvou stran musí získat pro vstup do Sněmovny nejméně deset procent hlasů a koalice tří stran 15 procent. Podle navrhovatelů tento požadavek brání vzniku předvolebních koalic, vede ke zvýšení počtu stran ve Sněmovně a znovu zvyšuje počet hlasů potřebných pro získání mandátu u menších uskupení.

V podzimních sněmovních volbách budou v koalici kandidovat Piráti a Starostové a nezávislí (STAN) a též ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pod názvem Spolu.

Ústavní právník Jan Kysela serveru Echo24 řekl, že pokud by byla z volebního zákona rozhodnutím soudu vyškrtnuta část týkající se přepočítávání hlasů na poslanecké mandáty, tak by zákonodárci museli schválit novou metodu přepočtu. Příští sněmovní volby se mají konat 8. a 9. října. Podle Kysely by ale soud případně mohl vykonatelnost nálezu odložit až na dobu po volbách.