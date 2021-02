Politik ODS Jiří Hos je obžalovaný, že se s členy ANO podílel na manipulacích stamilionových zakázek v brněnské kauze Stoka. Mluvčí ODS tvrdil, že členství Hose zaniklo loni 1. září. Nyní se ukazuje, že kromě docházení k soudu politik ještě vede buňku občanských demokratů Brno-sever. Může se tak podílet i na sestavování kandidátky ODS do parlamentních voleb. "Asi administrativní chyba," říká ODS.

Když loni v listopadu někdejší vlivný boss ODS Jiří Hos uprostřed svého soudu beze stopy zmizel a policie po něm vyhlásila pátrání, občanští demokraté od něj dali ruce pryč. Mluvčí ODS Václav Smolka redakci oslovil s tím, že Hos už členem strany není. A pak ještě v interním stranickém systému dohledával, kdy vystoupil. "Je to od 1. září," napsal redakci Smolka.

Obžalovaní kauzy Stoka Jiří Švachula – Bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-střed, kde podle policistů manipuloval s veřejnými zakázkami, ústřední postava obžalované skupiny. 20 měsíců strávil ve vazbě. Obvinění odmítá. Dle žalobce má jít do vězení na 16 let. Saman El-Talabani – Klíčový svědek, podnikatel s iráckými kořeny, který měl vazby na politiky brněnského ANO, s nimiž dle jeho svědectví ovlivňoval zakázky a vybíral úplatky nejen na Brně-střed, ale rovněž v brněnských městských firmách. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Státní zástupce mu navrhl tři roky vězení, při zohlednění jeho dalších kauz pět let. Petr Liškutin – Bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-Ivanovice. Na radnici Brno-střed vedl investiční odbor. K činům se nepřiznal. Hrozí mu 13 let vězení. Petr Kosmák – Bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed, kam jej dosadili Švachula s Liškutinem. K vybírání úplatků od podnikatelů se přiznal. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Žalobce navrhuje udělit tříletý podmíněný trest. Lubomír Smolka – Spoluvlastník stavební společnosti Kros-stav, která je v kauze také obžalována. Při výsleších se k uplácení přiznal a rovněž popsal údajnou korupci v brněnské fakultní nemocnici, brněnské Správě železnic, v Centru sociálních služeb i v Praze 4. Na základě jeho svědectví byly jmenované čtyři kauzy vyčleněny do samostatného vyšetřování. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Hrozí mu tři roky vězení. Pavel Ovčarčin – Brněnský podnikatel, který měl pomáhat vybírat úplatky od podnikatelů, vytipovával rovněž společnosti, které oslovit s nabídkou získávání tendrů pod podmínkou úplaty. Bývalý společník Samana El-Talabaniho, se kterým byl odsouzen i v kauze daňových podvodů. K činu se přiznal a usiluje o status spolupracujícího obviněného. Hrozí mu tři roky vězení. Petr Kalášek – Podnikatel, který měl vybírat úplatky za tendry od dalších byznysmenů. Obžalobu a jakoukoli vinu od počátku kauzy odmítá. Státní zástupce pro něj navrhuje 12 let vězení. Ivan Trunečka – Podnikatel, který přes své společnosti vyhrává velké množství zakázek v brněnské městské firmě Teplárny. V souvislosti s Trunečkou a Teplárnami policie podezřívá z korupce i syna druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka Jiřího Faltýnka. Vinu odmítá. Hrozí mu 13 let vězení. Jiří Hos – Vlivný člen brněnské ODS, podle výpovědi Pavla Ovčarčina na systému zmanipulovaných tendrů rovněž profitoval. Vinu odmítá. Žalobce pro něj navrhuje devět let. Michal Unzeitig – Podnikatel, který dal úplatek Petru Liškutinovi. K činu se přiznal. Policisté ho nepovažují za součást zločinecké organizované skupiny. Státní zástupce mu navrhuje trest dva roky. Luboš Krejčí – Podnikatel, který měl přes svou společnost UNO manipulovat zakázky v Brně, ale podle podezření vyšetřovatelů i v Praze. Pracoval v úzkém kontaktu s obžalovaným Smolkou. Podle vyšetřovatelů ale není členem organizované zločinecké skupiny. K činu se nedoznal. Hrozí mu tři roky. Kros-stav – Společnost, kterou spoluvlastní obžalovaný Lubomír Smolka. Právě přes ni se měl Smolka nezákonně dostávat k tendrům v Brně-střed a i v dalších městských firmách, případně na radnici Prahy 4. UNO – Firma obžalovaného Luboše Krejčího, která se měla podílet na manipulaci tendrů. Podle vyšetřovatelů nicméně není členem organizované zločinecké skupiny.

Nyní se ovšem Hos, který stále čelí nařčení státního zástupce, že pomáhal manipulovat milionové zakázky skupině kolem prominentního politika ANO Jiřího Švachuly, vynořil v nečekané roli. Jako předseda místního sdružení ODS Brno-sever. Je tak zodpovědný za chod buňky ve druhé největší a nejbohatší městské části. Hned po Brno-střed, jejíž zakázky dle obžaloby pomáhal manipulovat.

Navrací se v době, kdy krajská ODS bude sestavovat kandidátku do podzimních parlamentních voleb, v nichž se chce výrazně vymezit proti Andreji Babišovi v koalici s TOP 09 a lidovci. Hos vede buňku, která může nominovat kandidáty na poslance.

Hos to redakcím potvrdil. "Vracím se proto, abych to řádně předal. Jsem tam 21 let. Členství jsem měl jenom pozastavené. Teď jsem ho obnovil. Vedení to může jen vzít na vědomí," uvedl Hos.

Mluvčí ODS Smolka to Aktuálně.cz a HN potvrdil. "V systému vidím, že mu členství bylo obnoveno v půlce ledna. Že vloni systém uváděl zrušené členství, mohla být administrativní chyba," řekl Smolka.

Reportéři se snaží zjistit od šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka, proč strana tvrdila, že jejím členem není někdo, kdo nyní vede jednu z buněk, a zda obžalovaný Hos ve straně zůstane. Blažek zatím neodpověděl.

Hos: Platí presumpce neviny. Členem ODS zůstanu

Hos dle svých slov členem ODS i přes obžalobu chce zůstat. Ale už ne v pozici předsedy buňky. "Pořád platí presumpce neviny, soud ještě neskončil. Před volbami ale chci svolat sněm a dát příležitost mladým. Já už chci být jen řadový člen. Nemám zájem kandidovat na jakoukoliv funkci ve straně. Natahuje se to ale kvůli covidu, který hromadné akce vylučuje," dodal Hos. Ten už visí jako předseda Brno-sever na oficiálním webu ODS.

Podle stanov ODS by Hosovi členství zaniklo teprve pravomocným odsouzením. Nebo by muselo lokální vedení naznat, že svým chováním poškozuje dobré jméno strany a vyloučit ho.

Hosovi žalobce Radek Mezlík v kauze Stoka navrhl devět let vězení. Sám ale přiznává, že důkazy proti němu jsou omezené. "Je usvědčován jedním spolupracujícím obviněným, který uvedl, že na ovlivňování několika zakázek se podílel také Hos. Jeho postavení ve skupině nemělo být zásadní," dodal Mezlík.

Vypovídal proti němu podnikatel Pavel Ovčarčin, podle kterého Hos na systému manipulace zakázek v Brně také vydělával. Podle obžaloby měl z úplatků získat téměř milion.

Hos na rozdíl od některých spoluobviněných u soudu popřel, že by se čehokoliv nezákonného účastnil. "V žádné organizované skupině jsem nikdy nebyl, žádné veřejné zakázky jsem nemanipuloval," prohlásil u soudu Hos.

V posledních dvou letech vysoce postaveného politika ODS a zároveň podnikatele, který nashromáždil majetek v hodnotě stovek milionů korun, provázejí finanční potíže.

Stoka začala v Brně u ANO, policie se ale zaměřuje i na ODS

Kauza Stoka, která začala zadržením někdejšího vlivného místostarosty Brno-střed za ANO Jiřího Švachuly, začíná být velmi citlivá i pro ODS. A to nejen kvůli obžalobě Hose. Jak už Aktuálně.cz a HN napsaly, detektivové NCOZ totiž prověřují, zda obžalovaní členové Babišova hnutí jen nepřevzali systém, který na brněnských radnicích fungoval za předchozí vlády ODS a ČSSD.

Stejné strany vládnou na brněnském magistrátu v koalici nyní. Někteří obžalovaní u soudu se Švachulou a jeho spolupracovníky v minulých měsících popsali právě to, že se po komunálních volbách v roce 2014 ANO jen ujalo zavedeného vybírání desátků z veřejných zakázek.

Právě z brněnské ODS pochází i předseda strany Petr Fiala. Policie nyní prověřuje i šéfa krajské ODS, poslance a exministra Pavla Blažka, který někdejšího nestraníka a politologa Fialu do čela strany dokázal prosadit po pádu Nečasovy vlády.

Politiky ANO a ODS propojuje přítel syna dvojky Babišova hnutí Jiřího Faltýnka a obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. Faltýnek ml. od něj koupil vilu v době, kdy seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno, od níž Trunečka dostával zakázky v hodnotě desítek milionů. Policisté ale zmonitorovali i domlouvání obchodů s představiteli ODS.

Milionový obchod mezi Faltýnkem a náměstkem primátorky za ODS

Ještě než ODS poslala po komunálních volbách v roce 2018 hnutí ANO do opozice, Jiří Faltýnek udělal s dalším významným představitelem občanských demokratů milionový realitní obchod. Prostřednictvím své firmy koupil v Brně za takřka 10 milionů korun budovu a velký pozemek s vyřízeným povolením na další stavby od firmy nynějšího náměstka brněnské primátorky Markéty Vaňkové Roberta Kerndla. Sama Vaňková jako právnička převod prováděla. Po volbách paradoxně právě Vaňková a Kerndl hnutí ANO obešli a poslali ho do opozice, což šéf hnutí Andrej Babiš nazval megapodrazem.

Jak už redakce upozornily, loni v srpnu navíc na radnici Brno-střed, kterou znovu vede ODS, zasahovala NCOZ. A dle protokolu, který mají HN a Aktuálně.cz k dispozici, si odnesla materiály k pronájmům a privatizacím městského majetku prominentními členy ODS. Pozvání na podání vysvětlení dostala nynější brněnská primátorka Vaňková i její náměstek Kerndl. Policisty zajímaly i materiály týkající se exministra spravedlnosti a šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka.

Akci odstartovala výpověď dnes stíhaného podnikatele a bývalého politika Pavla Hubálka, který tvrdí, že právě Blažek vedl skupinu, která manipulovala přidělování lukrativních městských domů a bytů. Blažek i jeho další spolustraníci v opakovaných prohlášeních cokoliv takového důrazně odmítli. Dle nich je Hubálek podvodník a jejich inkriminováním se snaží vyvinit z vlastního stíhání.

HN a Aktuálně.cz už ale popsaly, že Hubálek, od něhož se členové ODS distancují, zajišťoval i opravy dvou městských bytů pro nynější primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Potvrdili to na nahrávce architekt projektu i Hubálek. A nyní to rovněž prověřuje policie.