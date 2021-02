Česká republika koupí protilátku proti nemoci covid-19 od americké společnosti Eli Lilly. Na Twitteru to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Lék nazvaný Bamlanivimab má omezit množství viru v těle a zamezit tak těžšímu průběhu nemoci. Česko také jedná o nákupu jiného přípravku od farmaceutické firmy Regeneron.

Babiš řekl, že Česko vyjednalo první dodávku. Neupřesnil ale, kdy by měl lék do Česka dorazit ani v jakém množství. "Pomůže pacientům v prvním stádiu nákazy covid-19, aby se nedostali na JIP. Snižuje to riziko až o 80 procent," uvedl premiér. Lék funguje na bázi monoklonálních protilátek, které se vyrábějí v laboratoři a mají virus zneškodnit tím, že ho napadnou na pevně definovaném cíli. V USA lék schválil pro nouzové používání Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Jako první v EU nasadilo lék Německo. Podle tamního ministerstva zdravotnictví studie ukazují, že by podávání těchto léků mohlo pomáhat při omezování množství viru v těle, což by mělo pozitivní vliv na průběh nemoci. Vedle Německa přípravek používají také v USA, Kanadě a Maďarsku.

Německo hodlá nasadit rovněž lék od americké firmy Regeneron, o který má Česko také zájem. Funguje na stejném principu jako Bamlanivimab.

Mám pro vás dobrou zprávu. Velice intenzivně jednáme o novém léku Bamlan od @LillyPad, který už používají ve Spojených státech, Kanadě, Německu a Maďarsku. Víc ve videu 👍 pic.twitter.com/00O7YPA10Y — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 2, 2021

Bývalý ministr zdravotnictví a Babišův poradce Roman Prymula se domnívá, že protilátkové léky jsou nyní jedinou opravdu účinnou metodou, jak nemoc covid-19 léčit. Podle něj existují studie, které mluví o účinnosti 80 procent i více.

Preparát od Eli Lilly se podle Prymuly podává lidem, kteří už kvůli covidu-19 byli hospitalizováni a hrozí jim, že budou mít závažný průběh a budou potřebovat podporu dýchání. Pak by s účinností 80 procent měl zajistit, že člověk neskončí například na plicním ventilátoru.

Přípravek od americké firmy Regeneron obsahuje kombinaci dvou protilátek, které mají zajistit, aby virus v těle nezmutoval. Je určen pro lidi, u kterých byla při testu na covid-19 právě zjištěna pozitivita. "Vede s vysokou účinností k tomu, že ten člověk by neměl být hospitalizován," uvedl Prymula. Vhodný by byl například pro pacienty, kteří mají přidružená onemocnění, která by mohla průběh nemoci covid-19 zkomplikovat.

"Jsou to preparáty, které jsou zásadně účinné a v tuto chvíli celý svět má zájem o to, aby se k nim dostal. Limitujícím faktorem bude objem, který se sem dostane," doplnil Prymula. Podle údajů, které jsou k dispozici, totiž Německo podle Prymuly nakoupilo asi jednu devítinu dávek, které firma Regeneron ročně vyrobí. Navíc se nyní vyjednávání podle Prymuly povedou na evropské úrovni a dodávky se pak zřejmě mezi jednotlivé země rozdělí.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) tento týden oznámila, že začala takzvané průběžné hodnocení léku od americké firmy Regeneron na základě předběžných výsledků studie, která naznačuje příznivý účinek léku při snižování množství viru v krvi. Registraci nemůže léku vydat každý stát sám, stejně jako u vakcín proti covidu-19 by musela registraci udělit Evropská komise právě na základě stanoviska EMA. Experimentální léčbu přípravkem od firmy Regeneron loni na podzim podstoupil i tehdejší americký prezident Donald Trump.