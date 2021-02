Strany už rozjíždí kampaň do sněmovních voleb, hnutí ANO v nezvyklém postavení: strany, která zodpovídá za nepopulární opatření. "Nejsou dokonalá, ale někdo musí přijmout zodpovědnost," říká místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Přijde vám kritika, která nyní na vládu směřuje, v některých bodech oprávněná?

Nedokážou se shodnout lékaři, politici, i v tomto ohledu se názory různí. Vládní opatření jsou dílem vlády, vláda jsou lidé a lidé nejsou dokonalí, ani žádná opatření tedy nejsou dokonalá. Ale někdo rozhodnout musí a musí přijmout zodpovědnost, to dělá tato vláda. Málokdo si dokáže představit, jak je to intenzivní. Vláda mnohdy zasedá permanentně, zejména na jaře to bylo extrémní.