Mutace koronaviru snižují účinnost vakcín proti nemoci covid-19. Je možné, že vakcíny se budou v budoucnu upravovat a už naočkované lidi bude nutné přeočkovat. Pro ČTK to v rozhovoru řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zároveň uvedl, že kvůli mutacím koronaviru už neplatí, že rizikové je jen blízké setkání lidí bez roušky nad 15 min. Lidé se podle něj mohou nakazit za kratší dobu.

Data z Velké Británie podle Prymuly ukazují, že mutace koronaviru snižuje účinnost vakcíny firmy Novavax, která zatím nebyla registrována pro použití v Evropské unii. "Tam, kde dominovala britská mutace, vidíme, že účinnost vakcíny, která byla obecně na 89 procentech, se snižuje o nějakých čtyři pět procent," řekl Prymula.

Takzvaná britská mutace se minimálně od začátku prosince loňského roku vyskytuje i v Česku. Kromě toho odborníci popsali také jihoafrickou a brazilskou mutaci. U jihoafrické mutace jsou podle Prymuly výsledky ještě výrazně horší. Kvůli mutacím se může stát, že se budou očkovací látky podobně jako u vakcíny na chřipku každoročně měnit.

"Vakcína se opravdu může dostat do podoby, v které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé," uvedl Prymula.

Odborníci zatím neví, jak dlouhou ochranu budou jednotlivé vakcíny poskytovat. Takzvané inaktivované vakcíny, které zatím nejsou v Česku používány, mohou mít kratší ochranu a podle Prymuly u nich bude nutné po šesti měsících přeočkování. Inaktivované očkovací látky používají usmrcený virus a nyní je podle článku Martiny Sittové z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně vyvíjejí například firmy Sinovac a Sinopharm. Naopak u genových vakcín, kam patří očkovací látky firem Pfizer/BioNTech a Moderna, které se nyní v Česku používají, zřejmě nebude podle Prymuly nutné přeočkování dříve než za dva roky.

Do Česka by mohla příští týden dorazit také očkovací látka od firmy AstraZeneca, kterou minulý týden pro použití v EU registrovala Evropská komise. Má nižší účinnost než dosud používané vakcíny, asi 60 procent. Na podzim loňského roku se zdálo, že AstraZeneca je k registraci nejblíže, a proto s ní Česká republika při tvorbě očkovací strategie významně počítala. Podle Prymuly tak není vyloučeno, že bude nutné strategii "mírně upravit".

"Na počátku bychom byli vděční, kdybychom měli vakcínu, která má účinnost 60 procent. Nicméně ve světle toho, že její bratříčci (vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna) získali registraci dříve a data ukazovala účinnost mezi 90 a 95 procenty, tak toto číslo už úplně impresivní není," poznamenal Prymula. Vakcína ale podle něj je vhodná pro běžné použití a potlačení šíření viru v populaci, protože má dobrou účinnosti proti závažným formám onemocnění covid-19.

Podle Prymuly se novými mutacemi člověk nakazí rychleji. "To, že jsme si mysleli, že nějaký kontakt do 15 minut, by neměl být příliš rizikový, to už zdaleka také neplatí," řekl Prymula. Podle něj se lidé mohou nakazit i za několik sekund, pokud budou spolu bez roušek a někdo například kýchne. Zároveň se ale podle Prymuly nedá jednoduše říci, co je v současnosti rizikový kontakt. Riziko ale zásadně snižuje to, pokud lidé mají roušku nebo respirátor. "Ukazuje se, že bariérová ochrana pomocí roušek má podstatně větší význam, než se na počátku myslelo," uvedl Prymula, který je nyní poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Naopak mezi opatření, která nejsou tak účinná, jak se původně předpokládalo, řadí bývalý ministr trasování a aplikaci eRouška. Důvodem neúčinnosti trasování je podle Prymuly neochota nakažených hlásit další lidi, s kterými byli v kontaktu. Nyní lidé hygienikům hlásí v průměru méně než jeden rizikový kontakt. Pomoci by podle Prymuly mohl finanční bonus pro lidi v karanténě, o kterém se nyní jedná.

Pozice ministra zdravotnictví je za trest

Bývalý ministr zdravotnictví by se na úřad, který na konci října opustil, nechtěl vracet. Ke spekulacím o tom, že by měl z funkce ministra odejít jeho nástupce Jan Blatný (za ANO), řekl, že tato pozice je nyní spíše za trest a zřejmě neexistuje člověk, který by ji chtěl.

České televize (ČT) o víkendu uvedla, že by Blatný mohl skončit. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Babiš a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Prymula. Babiš i Prymula to ale odmítli.

"Mě to nechává poměrně klidným. Protože většina fám vždycky vede k tomu, že se to naopak v brzké době nestane," poznamenal ke spekulacím. "A opravdu si nemyslím, že by existoval člověk, který by to chtěl. To je spíše pozice za trest, než že by se tam někdo hnal kvůli nějakým prebendám, to určitě ne," doplnil.

Na dotaz, zda by se na ministerstvo nechtěl vrátit například na odbornou pozici, řekl: "Dobrovolně určitě ne." Podle něj část lidí reaguje na vyjádření a rozhodnutí ministerstva či vlády tak, že pořádá demonstraci například v místě, kde vládní činitelé bydlí. "Manifestují vám kolem baráku, sypou vám tam hřebíky, tak to nic příjemného není," konstatoval.

Podle Prymuly ale není dobře, že z ministerstva v poslední době odešli někteří odborníci. Minulý týden skončil koordinátor očkování Zdeněk Blahuta a následně úřad opustil také náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo. "To, že odchází spousta lidí z top pozic, není určitě dobře. Dá se třeba nahradit člověk, který odejde z postu politického náměstka. Ale pokud je to odborný náměstek, který je ve státní službě, tak tam to (jeho náhrada) je otázka měsíců, pokud se mají dodržet termíny a nezkracují se. A každopádně je to mnohem větší problém," dodal.