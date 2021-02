Některé regiony chtěly seniorům vyjít vstříc a zdravotníci za nimi s vakcínou dorazili domů, aby nemuseli jezdit do vakcinačního centra. Jenže se ukazuje, že tak porušili pravidla výrobce vakcíny Pfizer/Biontech i nařízení ministerstva.

Například na Slovácku. "Zdravotní středisko naočkovalo 72 seniorů v jejich domovech. Lékaři si vakcínu předem připravili do stříkaček a nehrozilo, že by se s ní nějak třepalo a dostala se tam vzduchová bublinka," řekla HN Adéla Čuříková z tiskového oddělení Zlínského kraje s tím, že by v této praxi rádi dále pokračovali, až bude dostatek vakcín.