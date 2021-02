Kdo se neotužuje, jako by nebyl. Nebo to tak alespoň vypadá z mnohých fotek z polozamrzlých jezer na sociálních sítích. Z otužování se stal v Česku obrovský trend. Špatně zvládnuté otužování může ale člověku spíše ublížit. "Fotka v jezeře je samozřejmě pohlazení pro ego, ale pokud bych měl z otužování získávat nějaké zdravotní benefity, tak to není o tom se jít čtyřikrát za zimu ponořit do ledové vody," upozorňuje lektor a instruktor Wim Hof metody Jakub Chomát.

Na sociálních sítích to v poslední době vypadá, že kdo se neotužuje, je skoro vyvrhel společnosti. Co říkáte na to, jak se fenomén otužování rozšířil, a je to dobře? Nemohou si tím někteří lidé, kteří to jen zkouší, i ublížit?

Já to vnímám ve dvou rovinách. Jasně, pokud do toho jdu hrrr, tak je to krátkodobý zážitek pro fotečku a můžu z toho mít i nepříjemné prožitky jako nekontrolovatelný třes a podobně. Na druhou stranu jsem ale rád, že popularizace tématu otužování přichází. Pojďme více do přírody, pojďme za sebe převzít zodpovědnost, to je dobře. A chce se mi věřit, že ačkoliv je to z části módní vlna, tak určité spektrum lidí to nadchne a začnou se třeba i více vzdělávat. Přihlásí se na nějaký kurz, něco si o tom přečtou, podívají se na Wima Hofa, který je velký propagátor nejen otužování, ale má vypracovanou celou metodu. Obecně tento trend podle mě přinese více pozitiv než negativ.