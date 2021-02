Počty případů nemoci covid-19 rostou v celé EU, stejně tak i počet úmrtí lidí nakažených novým typem koronaviru. Česko je v rámci Unie za posledních 14 dní třetí nejhorší s 896 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Situace je z hlediska počtu nakažených nejhorší v Portugalsku (1652 případů na 100 tisíc obyvatel) a Španělsku (1036). Nejvíce mrtvých na obyvatele - zhruba 363 mrtvých na milion - vykazuje Portugalsko, druhé je Slovensko (205), Česko je se zhruba 182 mrtvými čtvrté, těsně za Slovinskem (183).

Nemocných covidem-19 v Česku ve čtvrtek přibylo 8032, tedy zhruba stejně jako před týdnem. Dále klesal počet hospitalizovaných na 5753. Ubylo i pacientů, kteří jsou ve vážném stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek médiím řekl, že opatření proti šíření epidemie přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit. Hospitalizovaných je přitom nyní podle statistik skoro o čtvrtinu méně než na začátku ledna a o 30 procent méně než loni v listopadu, kdy bylo množství lidí s covidem-19 v nemocnicích nejvyšší.

Nouzový stav platí zatím do 14. února. Jeho neprodloužení by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. "Neumím si to představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil ten nouzový stav," řekl Babiš v pátek před odletem do Maďarska. Nouzový stav je podle něj potřeba hlavně kvůli nasazení vojáků ve zdravotnictví.

Pro další prodloužení nouzového stavu nevidí důvod komunisté, jejichž výkonný výbor o tom v pátek bude jednat. Právě komunisté v minulých případech menšinovou vládu ANO a ČSSD při prodlužování stavu nouze podpořili. Žádost o další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru by měla vláda projednat v pondělí. Sněmovna by ji posuzovala ve čtvrtek odpoledne.

V sobotu do Česka dorazí první dodávka vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Mělo by jít o zhruba 20 tisíc očkovacích dávek, uvedl Avenier.

WHO je zneklidněná situací v Evropě

Evropa se musí "sjednotit", zrychlit postup očkování a mít podporou všech farmaceutických firem, uvedl regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge v rozhovoru s agenturou AFP. Kluge také uvedl, že je "zneklidněn" rizikem, jenž představují mutace koronaviru pro účinnost očkování.

"Tradičně konkurenční farmaceutické společnosti musí spojit své úsilí a výrazně navýšit výrobní kapacitu. To je to, co potřebujeme," řekl Kluge.

Účinnost aktuálně používaných vakcín proti novým mutacím koronaviru podle Klugeho zůstává zneklidňující otázkou a my se "musíme připravit na další mutace." V pojetí WHO zahrnuje evropský region 53 zemí, takzvaná britská mutace se vyskytla ve 37 z nich, jihoafrická v 17, píše AFP.

"Je to krutá připomínka, že virus má nad člověkem navrch. Není to ale nový virus, je to jen vývoj viru, který se snaží adaptovat na svého lidského hostitele," připomněl Kluge.

Stran letošního roku vyjádřil optimismus, bude podle něj přijatelný, jen je "světlo na konci tunelu o něco dál, než se zdálo v prosinci." Kluge také v rozhovoru zopakoval výzvu WHO, že se bohaté státy mají podělit o vakcíny s těmi méně bohatými, když dosáhnou jisté míry proočkovanosti a není třeba si dělat zásoby.