Do centrálního dispečinku společnosti Avenier v Říčanech u Prahy v sobotu ráno dorazila první dodávka vakcíny od firmy AstraZeneca, kterou pro použití v EU schválila Evropská komise minulý týden. Podle informací ČTK se jedná o 19 200 dávek, které se nyní vyloží a jejich rozvoz do očkovacích center začne v pondělí. Distribuci prvních dodávek prozatím zajistí firma Avenier ze skupiny Agel.

Podle původních informací měla dodávka přijet do Říčan už mezi 5:00 a 6:00, nakonec dorazila až kolem 8:30. Vakcínu není na rozdíl od dosud v Česku používaných látek Pfizer/BioNTech a Moderna nutné převážet a skladovat v hlubokých mrazech.

Distribuci prvních dodávek látky zajistí firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka do té doby, než zdravotní pojišťovny ve výběrovém řízení vyberou oficiálního distributora pro AstraZeneku. Avenier už je distributorem v ČR pro vakcínu firmy Moderna.

Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by jich měla firma dodat 130 tisíc, uvedla tento týden na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Ředitelka zdravotní péče firmy AstraZeneca pro Českou republiku Jarmila Dolečková v rozhovoru pro páteční MF Dnes uvedla, že by v únoru měla firma dovézt přes 170 tisíc dávek. Další dodávky se podle ní očekávají 10., 17. a 28. února.

AstraZeneca má být díky svému jednoduššímu skladování určena i k očkování praktickými lékaři v ordinacích nebo u svých pacientů doma. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní část paže, a to s odstupem čtyři až 12 týdnů.

V ČR už zdravotníci očkují dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a od Moderny. Očkovací látku stále dostávají především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. K pátečnímu večeru bylo podle dat ministerstva zdravotnictví podáno 343 269 dávek, 89 138 lidí dostalo i potřebnou druhou dávku.

V pátek přibylo v Česku 8559 potvrzených případů covidu, zhruba o 500 víc než před týdnem. Počet zemřelých s koronavirem přesáhl hranici 17 tisíc. V nemocnicích bylo před víkendem 5756 nakažených, asi o 180 méně než předchozí den a o 150 méně než minulý pátek. Ve vážném stavu bylo 1018 pacientů, o něco méně než o den dřív. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nemocnice jsou podle ministerstva zdravotnictví na hraně kapacit, právě jejich naplněnost je nyní podle vlády hlavním ukazatelem pro určování opatření proti šíření nákazy. Začátkem ledna bylo v zemi přes 7000 hospitalizovaných s covidem, od té doby jejich počet klesá.

Statistiky ministerstva ale nezohledňují to, že pacient s covidem-19 v nemocnici je po deseti dnech přeložen na standardní oddělení jako negativní, nemá-li poslední tři dny příznaky. V počtech hospitalizovaných nakažených novým typem koronaviru se tak dál neobjevuje, přestože v nemocnici zůstává týdny, někdy i měsíce.

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, laboratoře potvrdily víc než milion nakažených. Skoro 917 tisíc nakažených se mezitím vyléčilo, s covidem-19 zatím zemřelo 17 129 lidí.

Protiepidemické skóre PES k sobotě stouplo o dva body na 73. Od poloviny ledna tak nepřetržitě odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti, země se ale řídí opatřeními pro nejpřísnější, pátý stupeň. Index se zhoršil kvůli mezitýdennímu nárůstu hospitalizací pacientů, u nichž se covid-19 prokázal až v nemocnici. Reprodukční číslo udávající rychlost šíření koronaviru oproti pátku mírně stouplo na 1,04.

Pátý stupeň PES má platit, když je rizikové skóre systému na 76 či více bodech ze sta. Nejvyšší hodnoty dosáhl index na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech. Od 14. ledna, kdy klesl na 75 bodů, se už nedostal na víc než 73 bodů. Při loňském zavedení indexu PES ministerstvo uvádělo, že zmírnění opatření se má zvážit, zůstane-li index rizika aspoň sedm dní v nižším pásmu.

Minulý týden však ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam, rozhodující je uvolnit přetížené nemocnice. Situace se podle něj nelepší, protiepidemická opatření přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit. V pondělí vláda posoudí možná další zpřísnění, ve hře může být i omezení pohybu mezi kraji.

Pravidelné testování ve firmách by mohlo začít možná v únoru

Pravidelné testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách by mohlo začít ještě v únoru. Antigenní testy v podnicích by proplácely zdravotní pojišťovny. Dohodli se na tom zaměstnavatelé se zástupci ministerstev. Řekl to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj bude začátek testování v podnicích záviset na tom, kdy ministerstvo zdravotnictví dokončí nastavení podmínek vyšetření. Lidé mohou nyní chodit na antigenní testy do testovacích míst zdarma každé tři dny.

Některé firmy své pracovníky už testují. Testy si ale platí samy. Zaměstnavatelé už loni v létě žádali o to, aby testování v podnicích podpořil stát. Jednali o tom s ministry zdravotnictví. O podpoře debatovala i Národní ekonomická rada vlády (NERV) a začátkem listopadu tripartita. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak na tiskové konferenci řekl, že by se stát na úhradě antigenních testů mohl podílet. Premiérův poradce Roman Prymula jako někdejší ministr zdravotnictví uvedl, že by podnik mohl hradit test a zdravotní pojišťovna odběr. Rozhodnutí dosud nepadlo. Podle Rafaje nyní dohoda je.