Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) na úterní schůzi vykázal z jednacího sálu nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Neměli nasazené roušky a nenasadili si je ani na jeho výzvu. Vondráček poté oznámil, že je nechá vyvést ze sálu, a přerušil kvůli tomu jednání. Ochranná služba je po několika minutách vyvedla ze sálu. Někteří poslanci při jejich nuceném odchodu ze sálu křičeli "fuj".

Jelikož se snažím jako zpravodaj @Aktualnecz zachytit aktuální dění ve sněmovně, tady jsem zachytil vyvedení dvou poslanců ochrankou. Plus rozhovor s jedním z nich... Stalo se právě nyní... pic.twitter.com/WbMHLRWH7f — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 9, 2021

Oba poslanci již dříve oznámili, že odmítají nosit ve sněmovně roušku, a to, jak uvedli, z občanských a politických důvodů. Uvnitř sněmovny je nošení roušky povinné.

Vondráček nejprve označil chování obou poslanců za nepřístojné. Ani na jeho výzvu si roušky nenasadili, proto jim udělil napomenutí. "Když jste si pro to dnes přišli," poznamenal a oznámil, že je nechá vyvést ze sálu. Podle Vondráčka se čekalo, že oba poslanci něco podobného provedou.

"Jednací řád počítá s nějakými základními pravidly slušného chování a nějaké sebereflexe, takže je to snadno zneužitelné. Nejsme tady na takové případy zařízení," řekl později novinářům Vondráček. Chování poslanců podle něj nemá jiný účel než na sebe upozornit. Nevyloučil, že jednou z variant by mohlo být, že by tito zákonodárci seděli za plexisklem. "Musíme přijmout nějaké technické řešení, je to historický sál, ty lavice mají nějaký tvar, to není zas tak jednoduché něco vymyslet," poznamenal.

Poslanci po vykázání předsedou sněmovny nesmějí být přítomni v sále s výjimkou hlasování. "To jim musí být umožněno a jednací řád neumožňuje hlasování distančně," dodal Vondráček.

Volný již čelí řízení před mandátovým a imunitním výborem kvůli incidentu, při němž rovněž neměl roušku. Konflikt se odehrál v lednu při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) po varováních vypnul Volnému mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný, který byl bez roušky, označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby opustil.

Volný novinářům po vyvedení ze sálu řekl, že mimo jednací sál si roušku nasadí, protože respektuje obavy zaměstnanců. Při politických jednáních ji nosit nechce. Volný také uvedl, že kdyby ostatní poslanci "nebyli ovce", jednací sál by na Vondráčkovu výzvu neopustili. "Dneska jsou to roušky a zítra to bude povinná vakcinace. Pozítří to bude nějaká jiná forma diskriminace a ve finále se nedostane do sněmovny nikdo, kdo nebude mít ten správný světový názor," řekl Volný.

Zeman se zúčastnil ceremoniálu V4 bez roušky

V úterý v poledne začal prezidentský summit zemí Visegrádu. Český prezident Miloš Zeman se oficiálního zahájení jako jediný ze všech státníků zúčastnil bez nasazené roušky, informoval o tom server Novinky.cz. Setkání se koná v prezidentské rezidenci na Helské kose u Baltského moře a skončí ve středu.