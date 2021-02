Další dodávka očkovací látky proti covidu-19 od americké firmy Moderna dorazí do Česka 22. února, o týden později, než byl plán. Vakcín bude polovina z dohodnutého počtu, jen 44.000 dávek. Na Twitteru to v úterý uvedlo ministerstvo zdravotnictví. O situaci už úřad informoval kraje. Kromě Moderny dodávají očkovací látky do Česka ještě společnosti Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.

Odpoledne jsme dostali zprávu, že očkovací látka od Moderny, která měla přijít 15., přijde až 22. 2. Navíc jí bude jen polovina z domluveného počtu, tedy 44 tis. Hned jsme informovali kraje. Ve čtvrtek přijde 21 tis. dávek AstraZeneca. Příští týden pak 91 tisíc dávek od Pfizeru. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) February 9, 2021

Česko má objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů lidí, uvedla počátkem února koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Moderna měla naplánováno dodat do Česka110 tisíc dávek v únoru, 105 tisíc v březnu a ve druhém čtvrtletí 800 tisíc dávek, řekla Baťhová na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví.

V Česku se proti covidu očkuje od 27. prosince. Přednostně dostávají vakcínu zdravotníci a senioři. Zdravotníci dosud podali zhruba 365 700 dávek, z toho přes 355 tisíc byly vakcíny Pfizer/BioNTech a 10 474 dávek bylo od Moderny. Obě potřebné dávky očkování zatím dostalo 105 tisíc lidí, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Postup očkování v Česku, podobně jako v dalších evropských zemích, zpomaluje nedostatek očkovacích látek. V polovině ledna výrobce Pfizer/BioNTech oznámil krácení dodávek, aby mohl navýšit své výrobní kapacity.

Tento čtvrtek by Česko mělo podle ministerstva zdravotnictví dostat 21 tisíc dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca. Příští týden 91 tisíc dávek od Pfizeru.

Vláda nemá podporu prodloužení nouzového stavu

Sněmovna se bude ve čtvrtek od rána zabývat dalším požadavkem vlády na prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Kabinet žádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Nouzový stav jinak skončí v neděli 14. února. Pro svou šestou žádost ale zatím nemá dostatečnou podporu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se kvůli tomu v úterý odpoledne sešel se zástupci politických stran.

Hnutí STAN prodloužení o celých 30 dní rozhodně nepodpoří. V koalici s Piráty požaduje například přijetí pandemického zákona, díky kterému by opatření proti covidu-19 nouzový stav nevyžadovala. Koalice opozičních ODS, TOP 09 a lidovců žádá, aby poslanci před čtvrteční schůzí projednali alespoň v prvním čtení návrh odškodňovacího zákona. "To je nepřekročitelná podmínka, abychom se mohli s vládou nějakým způsobem bavit," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Další trvání nouzového stavu nepodpoří ani hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Všechny tyto strany pak apelují na návrat žáků do škol.

Podle návrhu ministerstva školství by se do lavic mohli vrátit od března závěrečné ročníky středních škol s podmínkou pravidelného testování na covid-19. Rozpracovat organizaci návratu žáků do škol a jejich testování dostal za úkol Ústřední krizový štáb, jednat o tom má ve středu. Zvažované testování žáků na covid musí být podle zástupců škol zajištěno tak, aby nákaza neohrožovala zaměstnance škol. Unie školských asociací CZESHA by místo PCR testů pro závěrečné ročníky středních škol považovala za vhodnější rychlejší antigenní testy, které by mohly výsledek ukázat už před vstupem do školy. Asociace ředitelů základních škol považuje za podmínku účasti personálu na organizaci testování mimo jiné očkování.

Pokud sněmovna ve čtvrtek schválí prodloužení nouzového stavu, obrátí se senátoři z klubu Starostů do konce týdne na Ústavní soud, aby přiměřenost nouzového stavu posoudil. Chtějí také napadnout zákaz nočního vycházení, který se vztahuje i na vycestování z Česka v nočních hodinách, omezení amatérského sportování nebo počtu účastníků bohoslužeb. Příští týden by pak napadli uzavření škol, jestliže se s ministrem Plagou nepodaří dohodnout obnovení prezenční výuky.

Vláda nutnost prodloužení nouzového stavu odůvodňuje zejména epidemickou situací. V nejbližších dnech a týdnech lze podle vládního materiálu nadále očekávat vysoké denní počty nových případů, výrazné zlepšení čekat nelze. Souvisí to i s šířením takzvané britské mutace koronaviru. Podle vědců může v některých regionech virus v nakažlivější variantě až za desítky procent nových případů. Podle dat Státního zdravotního ústavu bylo do pátku vyšetřeno 681 vzorků na britskou mutaci, potvrzena byla u 75. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas než 15 minut. Lidé by kvůli tomu měli nosit raději respirátor FFP2 než roušku.

V Česku opět roste denní přírůstek nových případů nákazy. V pondělí laboratoře odhalily 7663 případů, což bylo o 463 víc než před týdnem. Stoupl také počet lidí s koronavirem v nemocnicích, za den jich přibylo 200 na 5855. Ve vážném stavu je 1032 z nich. Úmrtí s covidem nyní přibývá přes sto denně, dosud v souvislosti s nákazou zemřelo téměř 17 500 lidí.

Český statistický úřad v úterý informoval, že loni v Česku v průměru zemřelo 2477 lidí týdně, což je nejvíc nejméně za deset let. Příčina nárůstu úmrtnosti ze statistik není zřejmá, pravděpodobně k němu ale podstatně přispěl koronavirus. Statistici dnes také zveřejnili celoroční výsledky turistiky, kterou značně omezila pandemie. V Česku se loni ubytovalo o polovinu méně turistů, zahraničních hostů bylo méně o tři čtvrtiny. Poskytovatelům služeb loni klesly tržby o 11,7 procenta, což je nejvíc za 20 let.

Nákaza se nadále nejrychleji šíří na Trutnovsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 1210 případů. Prudký a zatím nevyjasněný nárůst nákazy tam mají zmírnit dva mobilní odběrové týmy armády. Do terénu vyrazily dnes, jeden bude odebírat vzorky v obcích, druhý ve velkých firmách. Budou tam minimálně do konce února.

Vláda ode dneška umožnila činnost provozoven pro psychotesty potřebné pro přijetí do zaměstnání a jeho vykonávání. Povolila také rekvalifikační kurzy a vzdělávání sociálních pracovníků. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na příštím jednání vládě navrhne, aby knihovny mohly otevřít výdejní okénka. Důležité je to především kvůli přípravě studentů na zkoušky. Případné otevření knihoven by podle ministerstva provázela opatření, jako třeba povinnost mít respirátor FFP2. Kvůli otevření veřejných, školních a univerzitních knihoven dnes na vládu apelovala iniciativa KoroNERV-20. Knihovny se v ČR znovu uzavřely už před Vánocemi.