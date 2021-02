Do srpna bude v Česku očkováno proti covidu 7 milionů lidí, věří ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vakcinace by měla zrychlit v dubnu, kdy mají být miliony dávek, řekl serveru iRozhlas. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek místo původně plánovaných rozpočtových otázek projedná problematiku nouzového stavu a dalšího postupu.

"Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko," uvedl Babiš ve středu při návštěvě Srbska. Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. "Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko," dodal.

Opozice Babišova slova odmítá, odpovědnost za situaci vidí na straně vlády. Někteří lídři opozičních stran Babišovy výroky ze zahraniční cesty v Srbsku označili za vydírání. Vláda žádá Sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá.

Premiér se také vyjádřil k šíření epidemie na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku, které podle jeho slov měli hygienici už dávno řešit. Konat by podle Babiše měla hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Já ji vyzval, aby už konečně hygiena zásadně dělala opatření, včera (v úterý) opakovaně," uvedl.

Vláda bude ve čtvrtek podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) jednat o cílených opatřeních proti šíření koronaviru v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Oba regiony jsou nyní epidemií nejvíce postiženy.

Hermetické uzavření covidem nejvíc postižených regionů se však nechystá, řekl Hamáček. O plánech byli hejtmani obou krajů informováni. "Rámcově by mělo jít o intenzivní používání a vymáhání ochranných osobních pomůcek, ať už ve veřejném prostru, v MHD, budovách, obchodech nebo zaměstnání. Je to omezení kontaktů mezi lidmi na nejnižší možnou úroveň a omezení mobility. To se ale nebude týkat dojezdu do zaměstnání, zajištění základních životních potřeb, případně návštěvy zdravotnických zařízení," uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN).

Na Trutnovsku byla na začátku ledna britská varianta koronaviru ve více než 60 procentech zkoumaných vzorků, na Náchodsku ve 45 procentech. V Praze se mutace vyskytovala v méně než desetině vzorků. Ve své zprávě to uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ), který vzorky s podezřením na tuto mutaci prověřuje. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas než dosud uváděných 15 minut.

Rozšíření variant není podle odborníků ze SZÚ v Česku rovnoměrné. Vzorky z Trutnovska a Náchodska SZÚ zkoumal mimo jiné kvůli tomu, že Česko dostalo už dříve varování z Německa o výskytu britské varianty a možném rozšíření do Královéhradeckého kraje. Důvodem bylo také rychlejší šíření nemoci na Trutnovsku a vysoká zátěž tamní nemocnice. Do testování byly zařazeny i vzorky z pražské laboratoře, celkem SZÚ prověřil přes 90 vzorků.

Z výsledku vyplynulo, že ve 40 procentech vzorků byla varianta, která byla v Česku zatím nejrozšířenější, někdy též pojmenovaná jako česká varianta. Hned druhou nejčastější byla britská mutace, kterou odborníci odhalili ve 30 procentech prověřovaných vzorků. Při zkoumání rozšíření variant v různých lokalitách byl výsledek odlišný. V hlavním městě se britská varianta vyskytla v méně než deseti procentech. Na Náchodsku byl vyrovnaný poměr britské a české varianty, obě dosahovaly asi 45 procent. Na Trutnovsku už britská mutace převážila a pohybovala se kolem 60 procent, a naopak česká varianta byla jen v méně než 20 procentech případů.

Královéhradecký kraj patří k regionům, kde byla britská mutace už dříve potvrzena. Právě na Trutnovsku se podle ministerstva zdravotnictví nyní šíří nákaza ze všech okresů v Česku nejrychleji.

Česko má podle opozice možnost objednat více vakcín od společnosti AstraZeneca

Česko má podle poslanců opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 možnost doobjednat očkovací dávky od firmy AstraZeneca. Strany ve středu ve sněmovně vyzvaly vládu, aby se společností o dodávkách jednala. Podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) jde například o dávky, které odmítly státy mimo Evropskou unii. Opoziční strany podle předsedy poslanců TOP 09 Vlastimila Válka v minulých dnech ověřily, že firma AstraZeneca je schopná vakcíny dodat a v posledních dnech to Česku nabízela.

Válek uvedl, že Evropská unie objednala určitý objem dávek, ne všechny země ale využily svůj podíl v maximální míře. Cyklicky by se měly objevovat nabídky na dokoupení volných vakcín, které lze legálně pořídit a jsou už dostupné na trhu. Česko podle něj v očkování spoléhá především na 12 milionů dávek od firmy Pfizer/BioNTech a v případě vakcíny AstraZeneca svou unijní kvótu nevyčerpalo.

Kaňkovský uvedl, že s firmami musí jednat vláda. Jiné země podle poslanců nabídek využívají. Na dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) podle Kaňkovského zaznělo, že v úterý se vládě ozvala AstraZeneca s tím, že je ochotná o dodávce vyjednávat. Vládu vyzval, aby jednala a nabídku využila.

Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by jich měla firma dodat 130 tisíc. "My si jich můžeme objednat podstatně více až do určitého limitu. Zjistili jsme, že je tam obrovská rezerva," uvedl Válek.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve středu přijal hlášení o úmrtí člověka, které mohlo souviset s vakcínou proti covidu-19. Senior byl v terminálním stadiu jiného onemocnění, uvedla v České televizi ředitelka SÚKL Irena Storová. Úřad nyní bude podezření na možný nežádoucí účinek zkoumat. Senior dostal první dávku očkování 9. ledna.

Jihočeský kraj zprovozní do 15. února všechna velkokapacitní centra na očkování proti koronaviru. Zatím však stále nemá dostatek vakcín. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Dodal, že dodávky očkovacích látek, které distribuuje stát, se zpožďují a často se snižuje i jejich slibovaný počet.

"Typická situace je třeba v těchto dnech kolem vakcíny od Moderny. Původně jsme měli v příštím týdnu dostat 5000 dávek. Realita je taková, že vakcínu dostaneme o týden později a z avízovaného množství bude nakonec přibližně jen polovina," řekl Kuba.

S příznaky nezůstává doma 46 procent lidí

S příznaky covidu nezůstává doma podle výzkumu iniciovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Česku 46 procent lidí. Podle odborníků to může být důvod masivního šíření a neúspěšného zvládání pandemie. Základní opatření zahrnující mytí rukou, nošení roušek a zachovávání rozestupů nedodržuje 16 až 33 procent populace. Za mediální bublinu považuje epidemii 45 procent Čechů, v srpnu to bylo 57 procent. Jen 18 procent dotázaných nákazu považuje za vysoké riziko, jejich podíl se ani s vývojem epidemie významně neliší. Výzkum ve středu prezentovali novinářům zástupci WHO v Česku a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Podle 40 procent Čechů přijatá protiepidemická opatření zbytečně omezují jejich osobní svobodu. "Ukazuje se, že v české společnosti je velký podíl těch, kteří preferují osobní svobodu před ohledem na druhé, což se v době pandemie ukazuje jako nevýhodné," uvedla Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy. V průzkumu oslovila agentura Ipsos v srpnu, listopadu a lednu 1000 respondentů.

Stejné otázky dostávali lidé v 15 evropských zemích, výsledky zatím pro srovnání dostupné nejsou. Podle Hnilicové ale autoři výzkumu z univerzity v německém Erfurtu naznačili, že například v dodržování opatření "ruce, roušky, rozestupy" jsou na tom Češi se 77 až 84 procenty spíše špatně.

Vládě podle průzkumu nevěří 76 procent lidí, ministerstvu zdravotnictví 66 procent. Naopak zdravotníkům přes 80 procent lidí důvěřuje, což podle Hnilicové vede paradoxně k tomu, že opatření dodržují méně a spoléhají se na pomoc zdravotnictví. Z přijatých opatření lidé nejméně omezují setkávání s rodinou a přáteli.

Laboratoře v Česku odhalily v úterý 10 165 nových případů koronaviru, zhruba o tisíc více než před týdnem. Poprvé od 13. ledna tak denní nárůst nakažených překonal desetitisícovou hranici. V nemocnicích je s covidem 5921 pacientů, podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví klesl jejich počet za den zhruba o 200. S nákazou dosud v Česku zemřelo 17 642 lidí.

Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v zemi propukla, se prokazatelně nakazilo 1 055 415 lidí. Více než 941 tisíc z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 97 tisíc nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu leží v nemocnicích 1058 pacientů.