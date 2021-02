Móda je snadno a rychle dostupný způsob, jak mít větší kontrolu nad svým životem. Tvrdí to alespoň psycholožka a průkopnice směru, kterému říká módní psychologie, Dawnn Karenová. Bývalá modelka si už během studií všimla, že se neobléká jen tak, ale podle toho, jak se cítí, a že nejen svou náladu oblečením podvědomě stimuluje. A tak se rozhodla vztah mezi duší a oblečením prozkoumat do hloubky. Dnes o svých poznatcích přednáší na prestižním newyorském Institutu módní technologie, coby terapeutka vede soukromou poradenskou praxi a New York Times jí přezdívají šatníková doktorka. “V terapii si nemusíte pomáhat jen osvědčenými postupy a léky, jde to i jinými způsoby a jedním z nich je oblečení, protože se v něm mísí emoce a energie a máme ho neustále na sobě. Když se s ním naučíme pracovat, můžeme si život o dost zpříjemnit,” vysvětluje Dawnn Karenová v rozhovoru pro HN, v čem její metoda spočívá.

Jak hluboce je to, jak se cítím, spojené s tím, co mám na sobě?

Jsem přesvědčená, že velice, protože styl a vzhled přece ovlivňují lidské chování. Vaše oblečení vysílá signály jak k vám, tak k ostatním lidem, proto je důležité oblékat se vědomě. To znamená vědět, jak se cítíte, mít při oblékání na mysli nějaký záměr a taky se vám musí líbit, co vaše oblečení sděluje. To nejlepší, čeho můžete dosáhnout, je, že najdete spojení mezi vašimi emocemi a vzhledem, tedy tím, co máte na sobě a jak se cítíte uvnitř. Když to zvládnete, můžete si velice elegantně ulevit od různých úzkostí a stresů, dokonce i deprese. Základem je ale to, co vždycky – přiznat si, jak na tom jste. A pak se můžete pustit do stylingu zevnitř ven.