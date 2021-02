Hejtmani se v neděli dopoledne dohodli, že vládu společně požádají o prodloužení nouzového stavu, na svém Twitteru to oznámil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Výsledek jednání potvrdil i ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Prioritou podle něj bude návrat dětí do škol, změny opatření bude vláda s kraji konzultovat. Hejtmani žádají, aby se k 1. 3. děti vrátily do škol a firmy začaly testovat, uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jako jediný hlasoval proti společnému usnesení hejtmanů ke stavu nouze. Hřib v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že nemá smysl, aby v hlavním městě jako jediném v republice nouzový stav neplatil. Otevření obchodů a služeb v Praze by podle něj mohlo vést k mediálnímu lynči Pražanů a většímu množství příjezdů lidí z dalších krajů.

Současný nouzový stav po nesouhlasu poslanců s jeho prodloužením skončí v neděli k půlnoci. Premiér Andrej Babiš (ANO) uváděl jako jediné řešení situace to, že by o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani.

„Společně s ostatními hejtmany jsme dnes navrhli vládě, aby vyhlásila dvoutýdenní nouzový stav.“ Přečtěte si vyjádření hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka k dnešnímu jednání se členy vlády 👉 https://t.co/54niGDJ2FX. Celé znění výzvy hejtmanů uvádíme zde. 👇 pic.twitter.com/Qqn2vRNfa6 — Olomoucký kraj (@OlomouckyKraj) February 14, 2021

"Priorita je návrat do škol, bez stavu nouze by se oddálil. Hejtmani dávají vládě 14 dní, čekají, že splní sliby, jinak ztratí jejich důvěru," uvedl Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podle ministra školství záleží návrat žáků do škol od března na vývoji epidemie a zajištění testů na covid, jež zatím nejsou objednané a má je vybrat ministerstvo zdravotnictví. Plaga to v neděli uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT.

Lyžařské areály se otevřou až po částečném znovuotevření škol, řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Podle Vondráka ale situace není taková, že by kraje měly diktovat konkrétní opatření. Tyto pravomoci zůstanou na centrální úrovni a odborné komisi, řekl.

"Shodli jsme se na tom, že prioritou je návrat dětí do škol od 1. března. Tedy maturantů a žáků devátých tříd. Ideálně i celého prvního stupně," řekl Vondrák. Dodal, že existuje i dohoda na tom, že o dalším postupu bude vláda s hejtmany jednou za týden jednat.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) je to pro koronavirovou infekcí postižený kraj jediné řešení.

Kolegové z hejtmanství jasně ukázali, že umí překonat politické tlaky, a vyhrál selský rozum, uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který za svůj kraj požádal o nouzový stav na minimálně 14 dnů už v sobotu.

"Asociace hlasováním vyjádřila podporu vyhlášení nouzového stavu. Vláda tak odpoledne projedná žádosti o vyhlášení nouzového stavu od všech krajů," uvedl Holiš.

"Pokračování nouzového stavu je při stálém přehlcení jednotek intenzivní péče po celé zemi a zvlášť v našem regionu jediné řešení. Byl bych velmi rád, kdyby se to naši občané snažili pochopit, a děkuji všem za trpělivost. Nemůžeme nechat zdravotnický systém, aby se zhroutil a ohrozilo by to zdraví mnoha lidí," řekl ČTK Kulhánek. Kraje se zase zavázaly, že budou jasně a srozumitelně informovat o tom, jaký je stav obsazenosti lůžek intenzivní péče v nemocnicích.

Se všemi hejtmany jsme se shodli na návratu dětí do škol postupně od 1/3, očkování pedagogů a blízkém regulovaném otevírání obchodů, služeb a sportovních/lyžařských areálů s limitem kapacity. Kritériem pro rozhodnutí bude během 1 týdne obsazenost/dostupnost lůžek intenzivní péče. — Petr Kulhánek (@kulhanek_p) February 14, 2021

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) označil v nedělním otevřeném dopise vládě případné opětovné vyhlášení nouzového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Týká se to podle něj i případu, kdy o nouzový stav požádají hejtmani.

"Zruší-li Poslanecká sněmovna nouzový stav anebo nerozhodne o jeho prodloužení, nesmí vláda bezprostředně rozhodnout o vyhlášení obdobného nouzového stavu dalšího. V takovém případě by se totiž kontrolní působnost Poslanecké sněmovny vyprázdnila," uvedl Vystrčil. Upozornil kabinet ANO a ČSSD, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné "obcházet či pošlapávat ústavní pořádek".

Nynější opatření nejsou podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly dostatečná ani pro udržení současného stavu epidemie koronaviru. Za špatný nápad považuje zrušení zákazu vycházení. Zásadní je, aby základní nařízení lidé dodržovali. Nelze už přijít se zásadně razantnějšími restrikcemi, šlo by spíše o kosmetické úpravy, řekl v neděli Prymula v diskusním pořadu televize Prima.

Úprava dosavadních vládních nařízení v boji proti koronaviru je ale podle Prymuly možná. Řekl, že lze diskutovat o opatřeních v obchodech nebo ve školách. V nastavení podstatně přísnějšího režimu nevidí cestu.

Pandemický zákon jako cesta z nouzového stavu

Hejtmani také vyzvali parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu. Hejtmani vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vládě předloží v pondělí. Od úterý chce předseda vlády o dalším postupu v boji s epidemií jednat s opozicí.

"Premiér se setká v Poslanecké sněmovně se zástupci opozice, aby bylo zřejmé, že přijaté resumé bude akceptováno i Sněmovnou a nedojde k jeho napadení, a bude projednán pandemický zákon, jenž by měl nahradit stávající krizový, který je v tuto chvíli spíše politickou fraškou než účelnou legislativou," řekl hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

V Česku v sobotu dále zrychloval nárůst počtu případů nemoci covid-19. Přibylo jich 5118, což je o zhruba 300 více než za předchozí sobotu.

Ačkoli premiér i někteří hejtmani kritizovali možnost různých opatření pro různé regiony, už nyní platí pro část ČR zpřísněná opatření. Covid-19 se v posledních týdnech nejvíce šíří na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku, a tyto okresy proto vláda od pátku uzavřela. Obyvatelé těchto okresů také musí na veřejnosti nosit respirátory FFP2 nebo chirurgické roušky. Zmíněné regiony se mimo jiné potýkají s nedostatkem kapacit lůžek v nemocnicích pro pacienty s covidem-19.

Královehradecký hejtman Martin Červíček (ODS) v neděli řekl, že uzávěra Trutnovska by měla trvat do 28. února. S podporou pokračování nouzového stavu na dalších 14 dní nedává podle něj Královéhradeký kraj vládě bianco šek. Nemůže fungovat jako dosud, některá opatření se musí uvolnit, uvedl.

Kvůli kritické situaci s nárůstem nemocných v Česku se omezují také možnosti pohybu přes hranice. Německo už nepovoluje Čechům ani průjezd do jiných zemí.

Usnesení Rady Asociace krajů ČR k nedělnímu jednání s vládou: