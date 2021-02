Vláda omezila kvůli šíření koronaviru pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci okres opouštět, jiní do něj nebudou moci přijet. Opatření mají platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu.

Z omezení pohybu ve třech okresech budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání. Lidé tam budou mít povinnost nosit chirurgické roušky.

Opatření se nebude vztahovat na tranzit, řidiči kamionů v okresech ale nebudou smět zastavit.

Zpřísnění omezení ministr zdravotnictví Jan Blatný vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než v dalších oblastech. Nemocnice tam mají plné kapacity.

Blatný slíbil, že pro uzavřené okresy zajistí ochranné pomůcky. Stát tam pošle roušky, do škol respirátory.

Zaměstnavatelům ministr doporučujeme, aby maximálně využili možnost home officu a testování svých zaměstnanců.

Obyvatelé, kteří budou nuceni uzavřené okresy opustit či se do nich dostat, budou policistům muset doložit potvrzení. Do uzavřených okresů obyvatele pustí, pokud doloží, že v nich mají trvalé bydliště nebo trvalý pobyt. Nájemní smlouva stačit nebude.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) pro Českou televizi uvedl, že kraj nebude mít personální kapacity pro zajištění dodržování opatření. Stát by měl do okresu Cheb a Sokolov podle Blatného poslat policii posily. V případě, že to bude potřeba, je stát připraven vyslat i armádu.

Zpřísněná opatření v okresech Cheb a Sokolov vedení Karlovarského kraje podle Kulhánka očekávalo. Podle hejtmana jsou opatření vymahatelná, pokud se upřesní například to, jak budou lidé prokazovat účel svých cest. Na distribuci ochranných pomůcek, kterou vláda přislíbila, se začne kraj neprodleně chystat.

Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) považuje nařízení vlády o omezení pohybu v okrese za zbytečné. Vláda by měla v postižených okresech urychlit vakcinaci.

Sněmovna jedná o nouzovém stavu

Premiér Andrej Babiš ve sněmovně potvrdil, že vláda nemá hlasy pro další prodloužení nouzového stavu. Premiér ve čtvrtek ráno požádal Poslaneckou sněmovnu o hodinovou přestávku. Tu by podle premiéra měli poslanci využít k dalšímu jednání o podpoře pro nouzový stav. Poslanci budou na čtvrteční schůzi jednat o vládní žádosti o další prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Menšinový kabinet ANO a ČSSD tentokrát nemá ve sněmovně zajištěnu podporu pro její schválení.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že kdo nebude ve sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude zodpovědný za smrt spoluobčanů. Zástupci opozice vidí odpovědnost za současnou situaci na straně vlády.

Vláda požádala o souhlas dolní komory s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Je na něj vázána drtivá většina vládních nařízení k omezení šíření covidu-19.

Pokud nebude prodloužen nouzový stav, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v Chebu, uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Blatný. Česko by se podle Blatného muselo pravděpodobně po nějaké době k nouzovému stavu vrátit, pokud nebude prodloužen. Stálo by to víc – nejen peněz, uvedl.

Video Video PŘÍMÝ PŘENOS: Jednání Poslanecké sněmovny

Žádost o prodloužení nouzového stavu je v pořadí už šestá. V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM. Nyní pro žádost stejně jako ostatní opoziční strany hlasovat nechtějí.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. V polovině února bude jeho délka činit 132 dnů. Jde o dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.

Sněmovna by mohla ještě před debatou o prodloužení nouzového stavu projednat vládní předlohy o příspěvku lidem v covidové karanténě a o zapisování přestupků proti krizovému zákonu do jejich registru. Vláda žádá o jejich schválení zrychleně ve stavu legislativní nouze.