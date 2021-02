Vláda dnes na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé České republice nouzový stav kvůli epidemii covidu-19. Nový stav nouze potrvá do 28. února. Začne o dnešní půlnoci a naváže tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončí.

"Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě," uvedl po konci jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). "Ukončení nouzového stavu by de facto znamenalo rozvolnit, a to si nyní nemůžeme dovolit," dodal. Babiš si zároveň nemyslí, že se za 14 dní nouzového stavu zlepší situace natolik, aby bylo možné pokračovat bez něj. Bude se o tom snažit přesvědčit Sněmovnu.

Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na území svého kraje po dopoledním jednání s ministry. Po čtvrtečním nesouhlasu sněmovny s prodloužením dosavadního stavu nouze to podle premiéra Babiše byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti covidu-19. Kabinet plánuje o další podobě boje s epidemií jednání s opozicí. Hejtmani i zástupci sněmovních stran mají k řadě opatření výhrady a chtějí je upravit. Dnes k jejich významnější změně vláda ale nesáhla.

Nové úpravy vládních nařízení Ubytovacích služeb mohou kromě služebních cest využít nově i lidé cestující za zdravotním účelem a jejich doprovod. Ve školách mohou od pondělí probíhat komisionální zkoušky. Úřady budou mít otevřeno podle běžných úředních hodin. Otevřou se výdajová okénka knihoven.

"Pro podnikatele se nic nemění, jedou ve stejném režimu jako doposud," uvedl po skončení mimořádného zasedání vlády ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Stejně tak vládní opatření týkající se aktivit pro volný čas či kultury platí dál.

Vláda rozhodla pouze o mírném upravení jen několika opatření. Především upravila provoz úřadů, mají fungovat podle normálních úředních hodin, aby se před nimi lidé neshlukovali. Otevřou se výdajová okénka knihoven. Ubytovacích služeb mohou kromě služebních cest využít nově i lidé cestující za zdravotním účelem. Ve školách mohou být od pondělí komisionální zkoušky, právnické osoby budou moci dělat některé úkony, jež jim opatření vlády nedovolovala

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je ale protiústavní, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav hned poté, co sněmovna ve čtvrtek hlasy opozice zamítla prodloužení toho současného. To samé si myslí i někteří ústavní právníci. Podle vlády to ale není pravda. "Vláda postupovala v souladu s ústavou. Rozhodnutí vlády se opírá o novou skutkovou situaci, kterou je žádost hejtmanů o nové vyhlášení nouzového stavu," uvedla po vládě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Hejtmani vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona. Babiš v sobotu slíbil, že ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vládě předloží v pondělí. Od úterý chce předseda vlády o dalším postupu v boji s epidemií jednat s opozicí. Především půjde o požadavek hejtmanů na testování ve firmách a co nejdřívější otevření škol.