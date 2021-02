Skoro třicetikilometrové kolony se od rána vytvořily na dálnici D8 ve směru na Německo. Uvedla to regionální mluvčí policie Jana Slámová. Sasko od pondělka zavedlo na hranicích kontroly kvůli nepříznivé epidemické situaci v Česku. Před polednem oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, že se kvůli kolonám zavřely nájezdy 80 a 74 na D8. Kolony začínaly na 64. kilometru. Mluvčí policie Ondřej Moravčík řekl, že nákladní dopravci se mohou na hraničních přechodech v Ústeckém kraji nechat testovat, aby do Německa mohli.

Kolona se tvořila také na hraničním přechodu Rozvadov, dlouhá byla až 16 kilometrů a tvořily ji hlavně kamiony. Dopravní služba je na místě, k žádným kolizím ani konfliktům tam nedochází. V 10:30 to řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková. Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd vozidel plynulý. V Libereckém kraji byl ráno provoz na hranicích také bez větších problémů.

Berlín od neděle oficiálně obnovil stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou, kterou Německo nyní považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. První den kontrol se provoz na hranicích obou států kvůli slabšímu víkendovému provozu obešel bez komplikací.

"Jednáme jak se sousedy, tak v rámci EU. V Bruselu dnes proběhlo jednání výboru pro krizi COVID-19 (IPCR), kde naši zástupci koordinovaně se slovenskými, rakouskými kolegy, ale také zástupci z Polska nebo Itálie či Estonska upozornili na značný negativní dopad německých opatření pro nákladní dopravu. Požádáme o zmírnění opatření vůči řidičům kamionů. Postup koordinuji s kolegy ze Slovenska a Rakouska, kteří řeší stejný problém," napsal HN v SMS ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Moravčík uvedl, že na dálnici D8 jsou kolony dlouhé desítky kilometrů. Nedostanou-li se pendleři přes kontrolu v Německu, německá policie je vrací zpět v protisměrných pruzích. "Ostatní hraniční přechody jsou plynulé," doplnil mluvčí s tím, že Česká republika zajišťuje jako službu pendlerům antigenní testování přímo u hranic, a to i v Ústeckém kraji.

Vrátili jsme se do dob před EU, říká dopravce

Hranice obou sousedních zemí mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Těm ale kontroly komplikují práci.

"Současná situace na hranicích je pro nás velkou komplikací. Vrátili jsme se v podstatě do dob před Evropskou unií. Dnešní den bude v tomto ohledu velkým testem, protože právě v pondělí vyjíždí na silnice velké množství dopravců. Uvidíme, jak dlouho bude trvat se přes hranice dostat," říká šéf dopravní firmy O. K. Trans Praha Vladimír Starosta.

Kamiony společnosti O. K. Trans často dováží automobilkám součástky pro montování nových vozů. "Ty se musí zpravidla dovážet na čas," zdůrazňuje Starosta. Vysvětluje, že výrobci zpravidla takové díly okamžitě využívají. Jinak by museli hromadit ve skladech velké množství dílů, což je pro ně neefektivní. "Nyní jsme ale ve skluzu a nestíháme zboží doručit včas," říká Starosta. Podle něj měly firmy málo času na to, aby zareagovaly a mohly potřebné díly na cestu vyslat s časovým předstihem.

Problémy řeší i další dopravci. "My jsme vybavili padesát našich řidičů, kteří dnes mířili do Německa, potřebnými formuláři a negativními testy. Přesto museli stát dlouhé hodiny v koloně. Je to katastrofa. Doufali jsme, že to bude zorganizované lépe a pro řidiče, kteří budou mít vše připravené, bude určen například rychlý pruh. Nebyl. Všichni tam nakonec stáli hodiny. Pro nás to znamená vícenáklady a ušlý zisk půl až tři čtvrtě milionu korun jen za dnešek," říká ředitel přepravní společnosti MD logistika Robert Kuchar.

Situaci ostražitě sleduje i Škoda Auto. "Intenzivně sledujeme zpřísnění kontrol na německých hranicích. Automobilka ve spojení se spedičními partnery, řidiči a dalšími partnery dělá maximum pro zajištění kontinuity výrobního programu tak, aby nedošlo k jeho narušení. Situaci dál aktivně monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme," říká mluvčí Škoda Auto Martina Gillichová.

Dopravci se obávají také toho, že řidiče nebude kde otestovat. "Jsme napjatí, zda bude dostatek testovacích kapacit. Problém je i v tom, že řidič s kamionem těžko odjede do lékárny nebo na testování do města," dodává Starosta. Řidiči kamionů mají navíc zodpovědnost za náklad, který přepravují. Od kamionu by se správně neměli vzdalovat. V opačném případě firmě hrozí i to, že jí při odcizení nákladu pojišťovna neproplatí škodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je omezených testovacích kapacit vědom. "O víkendu se nám ve spolupráci s armádou podařilo navýšit počet testovacích míst v jednotlivých krajích u důležitých dálničních a silničních tahů směřujících do Německa, ale také třeba na nádraží v Děčíně pro nákladní železniční dopravu," uvedl Havlíček.

"Omezení cest osob do Německa má negativní dopad zejména na ty firmy, které musí své výrobky odborně instalovat nebo jim poskytovat pravidelný servis. Může to způsobit problémy u českých firem nebo třeba odstávky výroby u uživatelů různých zařízení. Firmy tak můžou ztratit zakázky i důvěru zákazníků," říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Martin doplňuje, že omezení mohou mít dopad na celou řadu odvětví. "Do Bavorska směřuje téměř čtvrtina našeho obchodu s Německem. Uzavření hranic přinese zvýšené náklady, patrně ztrátu části zakázek nebo komplikace při dodávkách komponentů. To se týká zejména automobilového průmyslu, který tvoří asi třetinu našeho exportu. Dopady pocítí ale i strojírenství, výrobci zdravotnické techniky, spotřebního zboží a dalších produktů."

Hrozí výpadky v dodávkách komponentů do automobilů

Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) varoval před možnými rozsáhlými výpadky v dodávkách různých komponentů z Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska a ze severní Itálie. Jde o dodávky v režimu "just-in-time", kdy jdou díly z kamionu rovnou na montážní linky, do skladu jen minimálně. "Jako první jsou na ráně továrny v Ingolstadtu, Regensburku, Dingolfingu, Zwickau a Lipsku," cituje časopise Automobilwoche z prohlášení VDA.

"Četné díly z Rakouska a Česka jdou rovnou na výrobní linky. Tvoří-li se na hraničních přechodech kvůli kontrolám a testům kolony kamionů, musíme v Německu počítat s výpadky v zásobovacích řetězcích a následně se zastavením výroby v mnoha automobilkách," varuje v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung Hildegarda Müllerová, šéfka VDA.

Naproti tomu jednotlivé německé automobilky oznámily, že hraniční kontroly se na jejich výrobě zatím nijak neprojevily. "Kvůli nedostatku dílů nyní neočekáváme žádná omezení. Situaci a další vývoj sledujeme," sdělil včera dopoledne Volkswagen. Podle něj normálně vyráběl jeho závod v saském Zwickau (modely značky VW) i lipská továrna Porsche.

Svaz automobilového průmyslu pokládá za nezbytné urychleně vybudovat na hraničních přechodech testovací kapacity. A alespoň na čtyři nadcházející dny upustit od testů potvrzených zdravotníky a provizorně je nahradit sebetestováním řidičů. Ale riziko, že by právě řidiči kamionů přenášeli nákazu je podle VDA zanedbatelné. Svazu se také nelíbí, že vláda firmám neposkytla dostatek času, aby se mohly předzásobit.

Obavy z výpadků dodávek důležitého zboží už před zavedením nedělních omezení vyslovil také Frank Huster, šéf Spolkového svazu zasilatelství a logistiky. "Bude to mít vážné důsledky pro německý průmysl a obchod," cituje Hustera list Handelsblatt. Volné přeshraniční toky zboží v rámci Evropské unie musejí být podle něj bezpodmínečně zachovány

Výjimku z opatření mají také někteří pendleři. Na základě celoněmeckého nařízení dostali původně výjimku jen zdravotníci. Sasko rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Negativní test potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) novinářům řekl, že se změny v režimu na hranicích zatím dělat nebudou. "Já jsem zjišťoval v sobotu a v neděli, jestli nezajistíme i těm kamioňákům, co tam stojí, nějakým stylem obsluhu, že by dostávali aspoň čaj," uvedl hejtman s tím, že to není třeba, protože testování funguje plynule i přes kolony. V kraji jsou podle něj dvě testovací místa na hraničních přechodech, a to na dálnici D8 a na přechodu u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku.

V Libereckém kraji byl ráno provoz na hranicích bez větších problémů. Z kraje přímo do Saska se dá dostat jen přes přechod Petrovice-Lückendorf.

"Žádné komplikace jsme tam nezaznamenali. A co se týče hraničního přechodu z Hrádku nad Nisou přes 800metrový úsek přejezdu Polskem na německou Žitavu, tak tam jsme zaznamenali trochu vyšší počet kamionové přepravy, ale neměly by tam být žádné závažnější komplikace v rámci dopravy," uvedl před 8:00 mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.