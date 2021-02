Vláda schválila návrh zákona o mimořádných opatřeních, sdělili premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Urychlené projednání pandemického zákona ve sněmovně žádali hejtmani, když o víkendu vyjednávali s vládou o prodloužení nouzového stavu. Návrh zákona, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví, se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu.

Ministerstvu zdravotnictví dává návrh pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Doplněné odstavce řeší povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Upravují nově také možnosti pro epidemiologické šetření včetně provozu mobilní aplikace a trasování call centry.

Vláda podle Pirátů a STAN porušila slib hejtmanům i opozici, když místo pandemické novely těchto stran předložila vlastní, téměř stejnou jako loni.

Vláda by také mohla dostat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. V budoucnu by měl nalézt využití například při epidemii, suchu či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav. O tom, že vláda v pondělí návrh předpisu schválila, informoval na Twitteru vicepremiér Hamáček. Na rozdíl od pandemického zákona by měl podle Hamáčka předpis absolvovat běžný legislativní proces, protože se jedná o ústavní novelu.

Ústavní zákon o bezpečnosti nyní počítá s tím, že podle intenzity ohrožení lze vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Mírnější stav nebezpečí existuje jen na úrovni krizového zákona a vyhlašují ho hejtmani či pražský primátor pro území svého regionu. Pokud nedostačuje, má podle předpisu hejtman požádat vládu o nouzový stav, což se v případě všech 14 regionů stalo v neděli.

Související Dnes Nouzový stav pokračuje, chystají se zmírnění zákazů. Hejtmani žádají návrat dětí do škol a testování ve firmách Dnes Po třech dnech chaosu a nejistoty vláda v neděli v podvečer po dohodě s hejtmany oznámila, podle jakých pravidel bude Česko od pondělí fungovat....

Vnitro novelu představilo loni v červnu, resort ji pak projednával s politickými stranami. Hamáček v pondělí novinářům řekl, že se při tom podařilo odstranit hlavní problémy, které vzbuzovaly největší emoce. "Věřím, že ten zákon je připraven k dalšímu projednávání. Nemám ambici, aby se projednával ve stavu legislativní nouze," dodal. Předpis nyní projedná Parlament.

Pokud se podaří prosadit pandemický zákon, bude mít kabinet dostatečné nástroje pro boj s covidem-19 i bez nouzového stavu. "A v relativním klidu můžeme projednat novelu ústavního zákona," doplnil Hamáček. Ústavní zákon vyžaduje širší politickou dohodu, podle ústavy ho lze přijmout jen za souhlasu tří pětin všech poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Na Twitteru Hamáček doplnil, že i tak věří v brzké schválení předpisu.

Pandemie covidu-19 podle vnitra ukázala, že současná právní úprava není dostačující. "Od přijetí ústavního zákona o bezpečnosti v roce 1998 nebyl žádný z krizových stavů vyhlášen na území celého státu. Pouze v letech 2002, 2006, 2007 a 2013 byl vládou vyhlášen nouzový stav na části území z důvodu povodní nebo orkánu," uvedl resort v důvodové zprávě. Dosavadní úprava se soustřeďuje právě spíše na povodně či vichřice.

Podle nové úpravy by měla vláda dostat oprávnění vyhlásit stav nebezpečí na celém území státu nebo jeho části. "Zásadním rozdílem mezi stavem nebezpečí vyhlášeným vládou a nouzovým stavem bude míra intenzity ohrožení chráněných statků, možnost odvrácení ohrožení a rozsah možnosti omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu práva a svobody," uvedlo ministerstvo.

Po vzoru Bezpečnostní rady státu (BRS) chce vnitro také přímo v ústavním zákoně zakotvit Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky.

Od března se mohou k očkování registrovat lidé nad 70 let

Od 1. března se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit přes rezervační systém na webu lidé starší 70 let. Premiér Babiš už dříve avizoval, že se od začátku příštího měsíce spustí registrace pro další věkovou skupinu. Informaci, na kterou upozornila v pondělí Česká televize, potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Zdravotní stav v pořadí pro očkování podle ní roli hrát nebude.

"Pokud jde o očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol, na tomto ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s kraji pracuje. Snahou je najít řešení, které bude vyhovovat všem a zároveň neohrozí očkování nejohroženějších skupin," uvedla Peterová.

Dosud se očkovali přímo v nemocnicích zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociální péče. Od poloviny ledna se do rezervačního systému mohou hlásit také senioři nad 80 let. Zájem jich zatím projevila zhruba polovina. Vakcínu dostalo asi 100 tisíc z nich. Celkem bylo podáno 450 tisíc dávek, 163 tisíc lidí dostalo obě potřebné vakcíny.

Česko požádá o zmírnění německých opatření vůči řidičům kamionů, řekl v pondělí ČTK ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Stát o situaci jedná v rámci EU a také s okolními státy, se kterými chce zdůraznit negativní důsledky německých opatření pro nákladní dopravu. Podle ministra se o víkendu navýšily testovací kapacity u klíčových tahů na Německo. Dopravci označili německé restrikce jako nesmyslné, řidiči podle nich nejsou rizikem.

Pondělí je první pracovní den, kdy platí přísné německé kontroly. Německo považuje Česko za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Na hraničních přechodech do Německa se tak od rána tvořily mnohakilometrové kolony, nejdelší z nich na dálnici D8 tvoří až 25 kilometrů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v této souvislosti už dopoledne zpochybnil soulad německých opatření s pravidly vnitřního trhu EU. Havlíček dále připomněl pondělní jednání výboru zabývajícího se důsledky koronavirové krize, kde čeští, slovenští či rakouští zástupci společně upozornili na negativní důsledky německých opatření pro nákladní dopravu. Podle Havlíčka se k nim připojili i například zástupci Itálie, Polska či Estonska.