Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice zřejmě dostanou pravomoci vydávat širší restrikce proti covidu-19. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav. Sněmovna ve čtvrtek návrh zvláštního zákona schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Na podobě takzvané pandemické normy se vláda dohodla s většinou opozičních stran. Opozice do návrhu zákona prosadila například parlamentní kontrolu, pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru a také odškodnění podnikatelů nebo firem. Předlohu, jejíž stěžejní část má být účinná do konce února příštího roku, nyní posoudí Senát.

Sněmovna předlohu schválila hlasy 132 ze 167 přítomných poslanců. Podpořili ji poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proti hlasovali poslanci SPD a nezařazení poslanci. Komunisté byli proti, nebo se hlasování zdrželi.

Zákon zajistí nástroje pro zvládání epidemie po skončení nouzového stavu, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek upozornil na to, že norma neumožní omezit volný pohyb lidí a nařizovat pracovní povinnost.

Zákon se bude vztahovat jen na epidemii covidu-19. Jeho účinností nastane stav pandemické pohotovosti, který bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na covid-19. Na návrh poslance ANO a moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka vložila Sněmovna do zákona úpravu role hejtmanů a pražského primátora jako orgánů krizového řízení v regionech.

Za porušení opatření zákon stanoví pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až 30 tisíc korun. Nejzávaznější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou.

Mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik. Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu musí informovat Sněmovnu. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Stát bude povinen podle návrhu zákona nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Za škodu se nebudou považovat náklady na ochranné prostředky. Poškození budou uplatňovat nárok u ministerstva financí a budou jej muset prokázat. Od náhrady se mají odečítat státní podpory ke zmírnění dopadů epidemie nebo restrikcí, spory bude rozhodovat soud.

Lídři stran o předloze jednali v úterý a ve středu, po níž byla shoda na většině opozičních návrhů, ne však na odškodňování. K tomu zástupci parlamentních subjektů dospěli ve čtvrtek. S výsledkem není spokojeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), podle jeho předsedy Tomia Okamury jde jen o jinak pojmenovaný nouzový stav s plošnými opatřeními. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky se všechny ostatní subjekty shodly.

Přesný princip odškodňování se ještě bude podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury hledat. V každém odvětví je to podle něj trochu odlišné. "Nicméně platí, že podnikatel prokáže škodu, od toho se odpočtou všechny vyplacené kompenzace a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. Má na to 12 měsíců. Ministerstvo financí má dvě možnosti, buďto zaplatí, nebo to odmítne. Pokud odmítne, bude šance soudního přezkumu," uvedl.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše bylo nutné nastavit rozumně hladinu pokut a trestů za porušování protikoronavirových opatření. Vládě zákonem vznikne povinnost pravidelného informování sněmovny o uplatňování opatření. Poslanci budou moci též vyvolat hlasování o ukončení stavu pandemické pohotovosti. Opatření též budou muset být vládou řádně odůvodněná.

"Byli jsme opakovaně ujištěni vládou, ministerstvem zdravotnictví, že když bude schválen pandemický zákon v té podobě, na jaké jsme se domluvili, tak že to ministerstvu poskytuje dostatek pravomocí a nástrojů k tomu, aby mohlo i mimo rámec nouzového stavu zvládat pandemii," řekl Fiala k návrhu na ukončení nouzového stavu. "Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný někdy příští pátek, to znamená, že by vyšel ve Sbírce zákonů. Aktuálně stav nouze platí do 28. února.

Nouzový stav

Sněmovna se také bude na návrh opozice zabývat omezením délky aktuálního nouzového stavu. SPD zároveň požaduje okamžité zrušení nouzového stavu pro neústavnost jeho vyhlášení. ODS chce platnost nouzového stavu omezit účinností chystaného pandemického zákona. Podle Pirátů by platnost nouzového stavu měla být omezena konkrétním datem.

Nynější nouzový stav vláda vyhlásila v neděli na žádost hejtmanů. Bezprostředně od pondělí navázal na původní nouzový stav, pro jehož prodloužení si vláda ANO a ČSSD nedokázala ve sněmovně zajistit podporu. Podle šéfů obou vládních stran Andreje Babiše a Jana Hamáčka byl postup vlády v souladu s ústavou. Opoziční politici i ústavní právníci jsou ale přesvědčeni o opaku. Vláda podle nich obešla vůli sněmovny v rozporu s ústavou.

Vláda se podle předsedy SPD Tomia Okamury bezprostředním obnovením nouzového stavu "rozhodla ignorovat ústavní kontrolní roli sněmovny" a žádost hejtmanů k tomu účelově využila. "Vznikla protiústavní situace," zdůvodnil Okamura potřebu okamžitého zrušení nouzového stavu. Podle něj vláda při potírání epidemie selhala. "Země je politikou vlády vyčerpána a trpělivost lidí je u konce. Země potřebuje nový přístup," uvedl Okamura. Podle něj je nutné otevřít obchody a služby za přísných hygienických podmínek a děti vrátit do škol.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že podle občanských demokratů, TOP 09 i lidovců vláda způsobila neústavní situaci, ale o neústavnosti může rozhodnout jen Ústavní soud. Ocenil zároveň, že vláda, byť pozdě, byla vstřícná k opozičním úpravám v případě pandemického zákona. Sněmovna by proto podle koalice Spolu měla zrušit nouzový stav k datu účinnosti tohoto zákona, který dolní komora projedná na nynější schůzi.