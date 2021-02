Pandemie koronaviru připravila spoustu lidí o pracovní jistoty. Někdo se musí nechávat denně testovat, někdo musel úplně změnit způsob práce, jiný těžce fyzicky pracuje s respirátorem na obličeji a někdo přišel o práci úplně.

Problémy, které už tak v práci často míváme, se nyní ještě znásobily. "Všude tam kde se vytratilo psychologické bezpečí v práci - to znamená: vím kam jdu, co tam budu dělat, kam firma směřuje, jaká je vize -, tak tam šla nálada a angažovanost týmů velmi dolů," říká průkopnice tématu duševního zdraví ve firmách Simona Zábržová. Poté co sama v práci dvakrát vyhořela, založila společnost Soulmio, která se snaží pomáhat lidem, aby si i v práci dokázali udržet psychickou pohodu.

"Lidé často vyhoří, protože necítí vlastní sebehodnotu. Plní očekávání druhých, to, co po nich lidé a systém chtějí, ale neřídí se tím, co chtějí oni sami," říká v rozhovoru pro HN Zábržová, která se se svým projektem dostala do žebříčku dvaceti nejinovativnějších osobností loňského roku Innovators 2020.

Jaká témata v rámci firemní psychologie nejčastěji řešíte a změnilo se to nějak s příchodem covidu?

Dlouhodobě to jsou hlavně práce s emocemi, syndrom vyhoření nebo sebereflexe, kde se věnujeme tomu, aby lidé netrvali pouze na svých názorech, ale vnímali i názory druhých. Častěji teď lidé chtějí také předcházení konfliktům na pracovišti a budování důvěry uvnitř týmu. S covidem přišel velký zájem o psychickou odolnost, psychohygienu, mentální zdraví 2021 a podobně. Zajímavé je, že duševní zdraví neřeší jen firmy, ale třeba také učitelé. Obecně to jsou lidé, které dřív nic velkého netrápilo a žili v určitých jistotách. Teď je ztratili a učí se pracovat s tím, že je pro ně vše nové, a s tím je samozřejmě spojená spousta stresu.

Jakým způsobem v Soulmiu pracujete, jak lidem pomáháte?

Náš program je velmi komplexní, a to z několika důvodů. Ten hlavní je, že každý člověk obsah, respektive sdělení, vnímá jinak. Někdo ho radši konzumuje formou článku, někdo se chce podívat na video s odborníkem, někdo preferuje webinář a někdo si o tom chce popovídat s terapeutem. Každý si v rámci naší platformy vybere něco jiného.

Jak by měl šéf poznat, že jeho zaměstnanec nebo kolega potřebuje pomoc?