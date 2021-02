Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít, aby se zrušila soutěž na dodávku antigenních testů do škol. Doprovází ji podle něj nejasné a kontroverzní záležitosti. Nákup chce svěřit Správě státních hmotných rezerv (SSHR). Zpochybnil zároveň návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Podmínkou podle něj bude příznivá epidemická situace, což v současné době není. Babiš to v sobotu řekl Seznam Zprávám a České televizi. Babiš uvedl, že o návratu dětí do škol bude muset vláda rozhodnout příští týden. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který má nákup na starosti, nechápe, proč Babiš bojuje za firmu, která se zakázku od pondělí snažila i jeho jménem nestandardně získat.

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že antigenní testy pro testování ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Podle úřadu byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Smlouva byla podle vyjádření Hamáčka na Twitteru podepsána v pátek.

Server Seznam Zprávy napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace nesplnila podmínky soutěže. Tendru se podle něj účastnila i společnost Chironax, která nejenže garantovala požadovanou dodávku testů v termínu podle výzvy ministerstva vnitra, ale nabídla i lepší cenu. Ministerstvo vnitra na dotaz serveru uvedlo, že Chironax vyhodnotilo jako rizikový z hlediska ekonomických dat i spolehlivosti, přestože podle serveru Seznam Zprávy dodává ochranné pomůcky i SSHR.

Babiš poté serveru řekl, že kolem soutěže je "tolik nejasných a kontroverzních věcí", že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. "A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost, a i přesto soutěž vyhrála," řekl Babiš.

"Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě. Nechápu, proč pan premiér bojuje za firmu, která se i jeho jménem snažila od pondělí zakázku nestandardně získat," uvedl Hamáček na Twitteru v reakci na vyjádření Babiše. Dodal, že SSHR opakovaně testy odmítla nakupovat, a proto tento úkol Babiš zadal vnitru.

S testy je spojený postupný návrat dětí do škol od začátku března. Nejdřív se měli k prezenční výuce vrátit maturanti. Babiš k obavám, že nebude možné testy včas do té doby dodat, uvedl, že "nikde není napsáno, že skutečně 3. března se děti vrací do škol". Záviset to podle něj bude na epidemické situaci, řekl Seznam Zprávám. "Pokud budeme mít 20 000 nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem," dodal. Návrat maturantů a devátých ročníků by podle něj mohl být vyřešen PCR testy.

V posledních dnech laboratoře v Česku denně potvrzují 11 tisíc až 12 tisíc pozitivních testů. Babiš v ČT k epidemické situaci poznamenal, že je extrémně nepříznivá.

ČTK v sobotu premiér řekl, že otázku návratu dětí do škol bude muset vláda rozhodnout příští týden, slyšet bude chtít stanovisko ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Nevyloučil, že se kabinet sejde kromě pondělí i mimořádně v jiný den. Tématem by podle něj byla i otázka testování školáků. "Každý má na to jiný názor, jsou lidé, kteří říkají, že citlivost testů v Rakousku je nízká," poznamenal. Rakousko jako první neinvazivní antigenní testování školáků zavedlo. "V úterý budeme mít schůzku s opozicí, která chce rozvolňovat, já ale takový pocit nemám," řekl.

Podle Babiše je nejdůležitější stav v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. "Nemůžeme se dostat do situace, že budou někde před nemocnicemi stát sanitky a nebudou schopné jim poskytnout péči, jako jsme to viděli ve Velké Británii nebo Itálii," podotkl. Zdůraznil, že britská mutace koronaviru je "skutečně agresivní a šíří se neuvěřitelnou rychlostí". Varoval, že v nemocnicích i na jednotkách intenzivní péče končí již i mladí lidé. "Už to není jenom o starších, týká se to všech," zdůraznil