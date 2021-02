Pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči, musela by se přijmout drakonická opatření proti šíření covidu-19. V debatě televize CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V takové situaci však podle něj Česko zatím není. Nemocnice mají ještě minimální kapacitu a je krátká doba na to, aby lidé začali dodržovat platná protiepidemická opatření.

Ministr v debatě zopakoval, že pokud budou platná opatření fungovat, pak není nutné je zpřísňovat. "Ještě je krátká doba na to, abychom se společně vzpamatovali a začali dodržovat to, co je," řekl Blatný. Podle něj nemocnice ještě mají nějakou, byť minimální, kapacitu. "Pokud se dostanou do situace, kdy nebudou řešit jinou než intenzivní péči a všechno ostatní bude zastaveno, tak toto je z mého pohledu důvod, proč udělat naprosto zásadní změnu, která by však potom musela být velmi drakonická," uvedl ministr s tím, že tomu se ale snaží vyhnout.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v diskusi řekl, že lidé potřebují větší motivaci k tomu, aby v případě nákazy koronavirem šli do karantény. Navrhuje, aby lidé místo současné nemocenské ve výši 60 procent výdělku dostávali 90 procent. Zmínil také, že návrat dětí do škol by měl být národním cílem.

Vláda na začátku měsíce schválila zákon, podle kterého by lidé v nařízené karanténě mohli dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku. Vyplácel by jim ho zaměstnavatel po 10 dnů. O tyto výdaje by si pak snížil sociální odvody. Návrh už prošel sněmovnou, příští týden o něm budou jednat senátoři.

Zpřísnění opatření požaduje epidemiolog Roman Prymula, který by přistoupil k tzv. tvrdému lockdownu. V neděli v České televizi řekl, že je ale na něj už pozdě, že měl přijít dřív. Za problém považuje, že na začátku prosince se nedotáhla tehdejší opatření. "V tuto chvíli už je velmi složité představit jakákoliv další opatření právě z důvodu jejich akceptace," řekl. Musí se však podle něj řešit kritická situace ve zdravotnických zařízeních. Dramatické omezení pohybu by podle bývalého ministra zdravotnictví a bývalého poradce premiéra Prymuly, který o tento post přišel kvůli kontroverzní návštěvě fotbalového zápasu, muselo být dostatečně finančně kompenzováno pro všechny, aby to lidé byli ochotni akceptovat.

Podle Blatného se už některá nedávná opatření vlády včetně tohoto bonusu začínají projevovat. Z posledních dat chytré karantény podle něj vyplývá, že stoupl počet kontaktů, jež nakažení lidé hlásí. Stále se ale pohybuje jen těsně nad hodnotou jedna, což je podle ministra málo.

Babiš zpochybnil návrat do škol

Babiš v sobotu v ČT k epidemické situaci poznamenal, že je extrémně nepříznivá, a zpochybnil tak návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Chce také zrušit tendr na testy do škol.

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že testy bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Podle úřadu byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Server Seznam Zprávy napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace nesplnila podmínky soutěže. Babiš poté serveru řekl, že kolem soutěže je "tolik nejasných a kontroverzních věcí", že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. "A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost," řekl Babiš.

Majitelka firmy Tardigrad Monika Jírovcová uvedla, že společnost již první dodávku testů objednala a zaplatila. Výkazy do rejstříku přislíbila doplnit obratem.

Tendru se účastnila i firma Chironax, ministerstvo vnitra ji však vyřadilo. Hamáček serveru Aktuálně.cz řekl, že to bylo na základě informací od tajné služby BIS. Firma je napojená na stíhaného lobbistu Tomáše Horáčka, napsalo Aktuálně.cz a HN. Hamáček, který má nákup na starosti, nechápe, proč Babiš bojuje za firmu, která se zakázku od pondělí snažila i jeho jménem nestandardně získat. "Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě," uvedl.

Vládu za spory kolem výběru dodavatele testů kritizuje opozice. Její zástupci se obávají o návrat dětí do škol a požadují prošetření průběhu výběrového řízení. Podle Babiše bude návrat do škol záviset na epidemické situaci. "Pokud budeme mít 20 tisíc nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem," dodal. Otázku bude muset vláda rozhodnout příští týden. Průzkum agentury STEM/MARK pro ČT ukázal, že pro návrat žáků do škol je devět z 10 lidí. Koronaviru se navzdory šíření nakažlivější mutace obává méně lidí.

Denní nárůst potvrzených případů koronaviru se čtvrtý den drží nad 10 tisíc, počet úmrtí s covidem přesáhl podle dat ministerstva zdravotnictví 19 tisíc.

Česko má za uplynulých 14 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 977 nových případů, a je tak ve srovnání s okolními zeměmi výrazně na prvním místě. Má jich například téměř osmkrát více než Německo, které vykázalo v uplynulých 14 dnech 124 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Polsko nevylučuje omezení na hranicích s Českem, rozhodnutí padne příští týden.

V sobotu přibylo v Česku 6755 potvrzených případů covidu, asi o 1600 víc než před týdnem. Pozitivních bylo 38 procent testů. V těžkém stavu je 1301 pacientů.

V posledních dnech stoupá v Česku i počet zemřelých s covidem, na čtvrtek zatím připadá 154 úmrtí, což je nejvyšší počet zemřelých za jeden den od poloviny ledna. Za pátek má ministerstvo nahlášeno zatím 91 úmrtí. Údaje z posledních dní ale obvykle při dalších aktualizacích stoupají.

Na hraně kapacit je v Česku většina nemocnic. Léčbu v nemocnicích vyžadovalo v pátek 6366 nakažených, asi o 120 méně než předchozí den. V těžkém stavu bylo 1290 pacientů. Počet vážných případů se tak čtvrtý den drží u rekordních hodnot za dobu epidemie. Na JIP a ARO je volných 15 procent všech lůžek, pro covidové pacienty je připraveno asi 160 z nich. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách.