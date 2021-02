Ústavní soud zrušil část usnesení vlády týkající se omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru. Vláda podle soudu dostatečně nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) musí vláda usnesení v souladu s pondělním rozhodnutím ÚS upravit. "Ústavní soud byl k vládě ještě vstřícný," reaguje na rozhodnutí ústavní právník Jan Wintr.

HN: Jaké je hlavní poselství pondělního nálezu Ústavního soudu?

Že krizová opatření vlády jsou tak závažné zásahy do základních práv a svobod, že vyžadují odůvodnění. Ke každému rozhodnutí, ať již ve formě individuálního rozhodnutí či nějakého právního předpisu, mají být v právním státě doloženy ty důvody, ať již v důvodové zprávě či stručněji. Ale důvody, ze kterých vyplývá, o jaké podklady se to opatření opírá a jak bylo posouzeno. Jestli je například v pravomoci vlády takové opatření vydat a jestli není v rozporu s ústavním pořádkem. Toto je klíčový závěr, se kterým souhlasím.

HN: Jak by měla nyní vláda reagovat?

Až bude příště vydávat krizové opatření vlády, pokud bude pokračovat nouzový stav, tak by je měla opatřit nějakým odůvodněním. To odůvodnění nemusí být výslovně součástí toho aktu, ale mělo by být zveřejněno nejpozději současně s vyhlášením toho aktu a někde publikováno, například na webové stránce vlády.