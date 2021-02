Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v nejbližší době požádá vládu o vrácení pěti miliard korun, které stále postrádá v rozpočtu svého ministerstva. Pokud obrana nebude mít peníze do konce března, Metnar a jeho náměstci musí škrtat v již naplánovaných investicích. Znamenalo by to problémy pro armádu jejíž projekty na sebe časově navazují. Metnar vůbec nepřipouští možnost, že by musel do investic zasáhnout. Pokud k tomu dojde, zvažuje odejít z funkce.

"Pevně věřím, že peníze budou navráceny. Jinak by to bylo špatně. Pro ministerstvo, pro obranyschopnost země, pro modernizaci armády. Touhle cestou nechci jít," uvádí Metnar v exkluzivním rozhovoru, který vyjde v úterních Hospodářských novinách.