Dvě varianty novely volebního zákona schválila na svém pondělním zasedání vláda. První z nich počítá se zachováním 14 volebních krajů, podle druhé by voliči v celé České republice vybírali ze stejné kandidátky a stát by byl jediným obvodem, uvedlo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě. Volební pravidla musí poslanci a senátoři změnit kvůli verdiktu Ústavního soudu, který nedávno některé pasáže předpisu zrušil.

"Obě varianty splňují parametry nastavené Ústavním soudem a nabízejí spravedlivější rozdělení mandátů. Teď bude záležet, na jaké variantě bude v Parlamentu politická shoda," uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nahrazení 14 volebních krajů jedním obvodem, který podle expertů vyhovuje vůdcovským uskupením, preferují hnutí ANO a SPD. Ostatní strany chtějí zachování 14 krajů už vzhledem k tomu, že Ústavní soud toto uspořádání nezrušil. Podpořili to také senátoři, bez jejichž souhlasu nemůže být volební zákon změněn, i ústavní experti a odborníci na volební právo při jejich veřejné debatě minulý týden.

V obou variantách vláda zachovává pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. V případě koalic jsou hranice sedm, devět a 11 procent podle počtu stran, na čemž se parlamentní frakce vesměs shodují.

Související Před 1 hod Ústavní soud zrušil část omezení pro maloobchod. Prodejny se ale otevírat nebudou Před 1 hod Ústavní soud (ÚS) zrušil část usnesení vlády týkající se omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru. Vláda podle soudu...

První varianta, kterou úřad označil za úzkou, počítá se změnou přepočtu hlasů na mandáty při zachování 14 volebních krajů. Použita by byla Hareova kvóta. Podle ní je celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělen číslem 200, tedy celkovým počtem poslanců, a je tak získáno volební číslo. "Kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů konkrétní politické strany, hnutí nebo koalice, tolik získá mandátů," uvedlo ministerstvo. Hareova kvóta se používala pro výpočet republikového mandátového čísla, toto ustanovení zrušil Ústavní soud.

Druhá varianta je širší a zasahuje i do organizačního a technického zajištění voleb. Počítá se zrušením 14 volebních krajů, ČR by se tak stala jedním volebním obvodem. Volební formulí pro přepočet hlasů na mandáty je Hagenbach-Bischoffova kvóta, při které se oproti Hareově kvótě celkový počet hlasů postoupivších do skrutinia dělí číslem 201. Tato varianta by si vyžádala některé organizační změny, registračním úřadem by už nebyly krajské úřady, ale ministerstvo vnitra, jinak by také vypadaly hlasovací lístky.

V případě použití obou metod by podle volební kalkulačky ANO v posledních sněmovních volbách v roce 2017 získalo 63 poslanců místo 78. Polepšily by si méně úspěšné strany, zejména STAN a TOP 09 by měly po 11 poslancích. TOP 09 má nyní sedm poslanců, STAN šest.

Před dvěma týdny se sněmovní strany shodly na tom, že kvůli úspoře času využijí lidovecký poslanecký návrh. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale poté oznámil, že vláda předloží vlastní. Strany o nové podobě předpisu jednají kvůli tomu, že Ústavní soud část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů zrušil. Případná novela se uplatní už při letošních sněmovních volbách.

Vláda v pondělí přerušila jednání o rozdělení dotací EU mezi operační programy v období 2021 až 2027. ČSSD nesouhlasí s omezením peněz pro sociální oblast.

Tendr na dodavatele testů do škol vláda nezrušila

Vláda nezrušila zakázku na dodavatele testů pro školáky, sdělil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet podle něj ani nezměnil usnesení, kterým vnitru nákup uložil. Zrušení zakázky požadoval o víkendu premiér Andrej Babiš (ANO). Soutěž podle něj doprovázely nejasnosti. Testy mají pomoci vrátit děti do škol.

"Vláda nijak nezměnila příslušné usnesení ani zakázku nezrušila," napsal místopředseda vlády Hamáček.

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo vítěze soutěže na dodavatele testů pro školáky, stala se jím firma Tardigrad International Consulting. Server Seznam Zprávy v sobotu uvedl, že vítězná společnost nesplnila podmínky tendru a že ze soutěže ministerstvo vyřadilo firmu Chironax, která podala výhodnější nabídku. Babiš následně oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Hamáček postup ministerstva hájí. Serveru Aktuálně.cz řekl, že Chironax byl vyřazen kvůli varování tajné služby BIS, podle které je společnost napojena na stíhané lidi. Server uvedl, že firma má blízko ke stíhanému lobbistovi Tomáši Horáčkovi.

Hamáček zároveň řekl, že společnost meziresortní výběrová komise vyřadila i proto, že na ni vyvíjela "nestandardní" nátlak. "Při opakovaných telefonátech ekonomickému náměstkovi ministerstva vnitra se odkazovali na komunikaci s premiérem," řekl Hamáček serveru. Později oznámil, že se jeden z členů komise obrátil kvůli nátlaku na policii. Babiš předchozí komunikaci s firmou odmítl. Vítěznou firmu označil za podivnou.

V neděli premiér řekl, že by uvítal, kdyby byl zveřejněn zápis z jednání výběrové komise. Spor s Hamáčkem označil za zbytečný. Zároveň řekl, že by bylo nejlepší, kdyby stát testy koupil přímo od čínského výrobce.

První dodávku testů by měla firma dodat do 28. února. Majitelka firmy Monika Jírovcová o víkendu v tiskové zprávě uvedla, že už firma první dodávku 1,000 350 testů zaplatila. Ministr vnitra v pátek uvedl, že cena za test včetně dopravy je 65 korun. Celkem má podle něj firma dodat 3,654 000 testů. Hodnota zakázky tak vychází na 237,5 milionu korun. Jírovcová zároveň v prohlášení odmítla tvrzení, že její firma nesplnila podmínky tendru.