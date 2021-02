V těžkém stavu leží v nemocnicích s onemocněním covid-19 nejvíce pacientů od začátku epidemie. Ministerstvo zdravotnictví jich v pondělí evidovalo 1329. Nemocniční péči vyžaduje v současné době více než 6500 lidí, jejich počet v posledních dnech roste. V pondělí laboratoře odhalily 11 233 nových případů koronaviru, asi o 2300 víc než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Kapacita lůžek intenzivní péče v nemocnicích se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží absolutnímu vyčerpání. Důvodem je podle něj i nedostatek kvalifikovaného personálu. Řekl to na úterní tiskové konferenci. Nyní je v Česku volná kapacita nemocnic plošně zhruba 15 procent, uvedl Černý. Vyčerpaná, tedy pod 5 procent, by mohla být za dva až tři týdny. Žádost, aby vláda formálně požádala o zahraniční pomoc, už předal náměstek ministrovi zdravotnictví.

Podle koordinátora intenzivní péče pro Prahu Tomáše Vymazala národní dispečink organizoval překlady už téměř 450 pacientů mezi nemocnicemi v krajích. "Na podzim bylo v nemocnicích 8000 nemocných. Teď máme 6500, ale dál to stoupá," řekl. V Praze bude podle něj volná kapacita intenzivní péče navýšena o dalších zhruba 50 lůžek.

Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku nákaza koronavirem prokázala zhruba u 1,168 milionu lidí, počet vyléčených přesáhl 1,028 milionu. Počet aktivních případů dál roste, v současné době se s nákazou potýká téměř 121 tisíc lidí, nejvíce od loňského října. Zemřelých na covid-19 eviduje ministerstvo 19 537. Jejich počet v posledním dnech stoupá. V minulém týdnu se denní počty pohybovaly od 121 do 161. Čtvrtečních 161 úmrtí bylo nejvíce za jeden den od poloviny ledna.

Podle vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace v Česku dál nepříznivá, ve vnitřních veřejných prostorech či na zastávkách MHD proto budou od čtvrtka povinné respirátory či zdvojené roušky. S plánem částečného návratu dětí do škol počínaje od 1. března vláda ale nadále počítá, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády. Podmínkou je distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona. O víkendu se ministr vyjádřil, že Česko zatím není v situaci, kdy by muselo přijímat drakonická opatření. Přijmout by se podle něj musela, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči. Nemocnice podle něj ještě nějakou, byť minimální, kapacitu mají.

Aktuálně je podle dat ministerstva zdravotnictví volných 15 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP), pro pacienty s covidem je volných 169 lůžek. Standardních lůžek s kyslíkem je pro nakažené k dispozici zhruba 710. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, která jsou jinak určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Zdravotníci v Česku podali od konce prosince, kdy se v Česku začalo proti covidu očkovat, přes 561 tisíc dávek vakcíny. Obě potřebné dostalo k pondělnímu večeru 213 411 lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že očkovaní, kteří dostali obě dávky, už nebudou muset od 1. března po kontaktu s nakaženým do karantény.

V Česku se očkuje vakcínami od společností Pfizer/BioNTech a Moderna a AstraZeneca. V téměř 93 procentech byly podané dávky od společnosti Pfizer/BioNTech, od firmy Moderna pocházelo zhruba 5,5 procenta aplikovaných dávek a od AstraZenecy zatím 1,8 procenta dávek.