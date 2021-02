Část českých vydavatelů podepsala s firmou Google dohodu o platbách za jejich obsah zveřejňovaný službou Google News. Za on-line obsah má platit prostřednictvím licenčního programu Google News Showcase, ke kterému se připojilo více než 300 evropských vydavatelů. Vyplývá to z vyjádření Googlu na jeho evropském twitterovém účtu. Upozornil na to server Lupa.cz. Unie vydavatelů sdělila, že zatím nemá o dohodě informace.

"Vyjednáváme s vydavateli intenzivně už i v České republice. S některými subjekty jsme dospěli do stadia podepsání smlouvy, další vyjednávání probíhají," uvedla mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová.

Google v pondělí na Twitteru oznámil, že se k jeho licenčnímu programu Google News Showcase pro platby médiím za obsah v Evropě připojilo přes 300 vydavatelů mimo jiné z Německa, Velké Británie a z České republiky.

Zjistit, kteří konkrétní čeští vydavatelé už dohody podepsali, podle Lupy.cz prakticky není možné. Na dotazy obvykle reagují tím, že vyjednávání připouštějí, ale jeho výsledky nemohou komentovat. Jednání s Googlem je vázáno přísnými dohodami o mlčenlivosti.

Podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha je třeba rozlišovat mezi licencí na užívání obsahu v rámci služby Google News Showcase a licencí na užití obsahu pro fungování algoritmu vyhledávání a zobrazování výsledků, požadovanou podle článku 15 směrnice o autorském právu EU. Česko zatím příslušnou novelu k transpozici směrnice nepřijalo, na vypořádání připomínek stále pracuje ministerstvo kultury. Do schválení novely Mach dohody o licencích na základě směrnice neočekává.

"Unie vydavatelů svým členům doporučuje, aby se v případných smluvních jednáních o licencování obsahu pro službu Google News Showcase vyvarovali přijetí některých jednostranně nevýhodných ustanovení a vzdání se svých ostatních práv, což by jim do budoucna mohlo znemožnit uplatnit svá další autorská práva podle přijaté české legislativy," upozornil Mach.

Google se v lednu dohodl s lobbistickou organizací francouzských vydavatelů na rámcové smlouvě o autorských právech a na podmínkách, za kterých má platit zpravodajským společnostem za on-line obsah. Na straně vydavatelů je Microsoft, který chce spolu s nimi prosadit systém, který by zajistil, aby přední technologické firmy za zpravodajství platily. Vleklá bitva o platby se nyní vede v Austrálii, kde chce vláda přimět k platbám giganty jako Google a Facebook.

EU předloni přikročila k úpravě svých pravidel ochrany autorských práv. Tyto změny umožňují vydavatelům zpráv požadovat kompenzaci za části obsahu, které se objeví na internetových platformách. Podle některých europoslanců ale tento systém zůstává příliš slabý, napsaly začátkem února Financial Times.

České ministerstvo kultury koncem loňského roku uvedlo, že peníze od internetových společností, které budou muset platit za využívání mediálního obsahu, by v Česku mohl rozdělovat kolektivní správce. Zvažuje to jako jednu z možností novela zákona. Ministerstvo uvedlo, že zatím není zřejmé, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.

Cílem evropské směrnice je přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle novely musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků.