Od čtvrtka mají lidé v Česku na vybraných veřejných místech povinně nosit respirátor či dvě jednorázové chirurgické roušky. Ty mají být podle ministerstva zdravotnictví alternativou k respirátorům třídy FFP2 či KN 95. Svůj neobvyklý návrh dvou roušek opírá o americkou studii Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Podle Vladimíra Ždímala, vedoucího Oddělení chemie a fyziky aerosolů Ústavu chemických procesů Akademie věd, se ale zmíněná studie variantou dvou jednorázových chirurgických roušek vůbec nezabývá, natož aby ji doporučovala. Americké centrum od této kombinace dokonce odrazuje. Čeští výrobci roušek již upozorňují na to, že ministerstvo udělalo nebezpečnou chybu.

"S dvěma rouškami budete mít dvakrát větší odpor vzduchu, tedy docílíte toho, že vzduch bude více procházet netěsnostmi, a těch je u roušek hodně," upozorňuje v rozhovoru Ždímal. Osobně se testování roušek a respirátorů se svými kolegy intenzivně věnuje již od začátku pandemie v Česku.

Je podle vás nařízení o nošení dvou jednorázových chirurgických roušek smysluplné? Opravdu v jejich případě platí pravidlo, čím více, tím lépe? Tedy že dvě roušky jsou lepší než jedna?

Co se týče samotného materiálu, tak dvě vrstvy mají větší filtrační účinnost než jedna, to je pravda. Pokud byste je testoval v laboratoři a měl je pořádně utěsněné, tak jejich účinnost při stejném průtoku vzduchu zvýšíte. Jenže druhá rouška také znamená dvakrát větší odpor při dýchání. A když máte větší odpor při dýchání, tak si vzduch spíš najde cestu jinudy, tedy netěsnostmi okolo, a těch je u roušky hodně.

Ministerstvo zdravotnictví a vláda ale ve svém novém protiepidemickém opatření nařizují dvě chirurgické roušky, pokud člověk nemá respirátor, a odkazují se přitom na studii amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Vy té studii nevěříte?

Tak to je chyba. V té studii totiž není ani slovo o tom, že by se nasazovaly dvě chirurgické roušky na sebe, vždycky je to v kombinaci s něčím jiným. A to samé říká například přední americký imunolog Anthony Fauci. Říká, že pokud nemáte FFP2, máte si zkusit přes dobře utěsněnou chirurgickou roušku nasadit ještě dobře utaženou a nasazenou látkovou roušku. A zdůrazňuje, že to musí být co nejlépe nasazené a co nejvíce utažené.