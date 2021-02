Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. V pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Firmám, které nebudou po zavedení povinnosti testovat, by mohla hrozit pokuta až 500 tisíc korun, uvedl premiér.

"Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné," řekl Babiš. Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Babiš v pořadu také zopakoval, že výměna ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) aktuálně není na stole. Poznamenal, že ministr možná nemá v okolí dost dobrých úředníků a že se mu snaží pomáhat. Prezident Miloš Zeman v neděli na téže stanici uvedl, že je mu Blatného líto a pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému, míní hlava státu.

"Snažím se pomáhat panu ministru zdravotnictví, který je pod obrovským tlakem. Nemá manažerské zkušenosti, nemá možná v okolí dostatek dobrých úředníků, takže situace pro něj je náročná," řekl Babiš. I v pátek po jednání vlády vyloučil, že by se chystal konec Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a výměna resortů mezi hnutím ANO a ČSSD.

Babiš zároveň opět poznamenal, že nehodlá odstoupit z pozice premiéra. "Bojuju za to, abych ochránil životy našich lidí, a mám konkrétní výsledky," řekl.

Lékař a docent v oboru pediatrie Blatný je ministrem od konce loňského října. Nahradil Romana Prymulu, který skončil kvůli tomu, že byl pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli byla gastronomická zařízení v danou dobu kvůli koronavirové epidemii uzavřená. O Prymulovi Zeman uvažuje jako o svém neplaceném poradci.

Ruská vakcína podle Zemana dorazí do Česka

Ruská vakcína Sputnik, o níž Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Babišem.

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. "Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace," řekl Zeman.

V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle slov Zemana neměl být líný a certifikaci provést.

SÚKL nicméně uvedl, že vakcíny proti covidu registrovat nemůže, lze to jen centralizovaně v EU. Možností je výjimka ministerstva zdravotnictví o použití neregistrovaného přípravku, uvedl ústav.

Babiš sdělil serveru iDNES.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V, pokud se ukáže, že vakcína je účinná a bezpečná. "Pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro naše občany, tak samozřejmě, že se ji pokusíme získat a nabídnout lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat," cituje server premiéra Babiše.