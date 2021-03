Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si předvolá ředitelky pražských domovů pro seniory, které dle zjištění HN a Aktuálně.cz zdarma využívaly vozy firmy stíhaného lobbisty Tomáše Horáčka. Z jejich zařízení následně tekly zakázky do firem blízkých Horáčkovi. Ústecký podnikatel je již téměř tři roky obviněný za manipulace zdravotnických zakázek kolem pražských nemocnic. K činům, ze kterých jej policisté viní, se přiznal.

"Předvoláme si obě ředitelky domovů pro seniory a necháme si od nich celou záležitost vysvětlit. Pokud dohody o užívání vozidel od společnosti Active Vision SE z roku 2017 nebudou schopné vysvětlit, tak dojde ihned k personálním změnám," řekl redakci Hřib.

Kauza se týká Domovu pro seniory v pražských Ďáblicích, který vede Jana Valinčičová, a nedalekého kobyliského domova důchodců, kde je ředitelkou Zuzana Steinbauerová. To, že ženy zdarma vozy Horáčkovy firmy využívaly, dokládají smlouvy mezi nimi a společností Active Vision, jež mají redakce k dispozici. Popsané skutečnosti rovněž potvrdila v rozhovoru pro HN sama Steinbauerová.

Hřib chce v daných domovech rovněž provést hloubkový audit. "V opačném případě (pakliže si ředitelky využívání vozů Horáčkovy firmy obhájí - pozn. red.) bude další postup záviset na výsledcích auditů v těchto zařízeních, které budou provedeny v každém případě. Přestože si vážíme zásluh paní ředitelky Steinbauerové na zvládnutí epidemie v domově pro seniory i dotažení rekonstrukce Městské nemocnice následné péče, nelze tuto záležitost pominout," dodal primátor. Jak upozornil, v roce 2019 magistrát na základě auditu odvolal bývalého ředitele domova pro pacienty s chronickými onemocněními ve Svojšicích na Kolínsku Vítězslava Formana. Audit tehdy upozornil na finanční úniky a špatnou kvalitu péče.

Radní věc nechtěla řešit

Hřib se do případu ředitelek Steinbauerové a Valinčičové vložil poté, co se pražská radní pro sociální věci Milena Johnová (Praha sobě) postavila na stranu zmíněných ředitelek. Johnová v pátek redakcím sdělila, že po hovoru se Steinbauerovou věc řešit nebude. Na otázku, co pro ni znamená, že se Steinbauerová k užívání vozidla reportérům přiznala - a zároveň potvrdila i vozidlo pro Valinčičovou, odpověděla, že jí Steinbauerová všechno popřela - a že jí věří.

"Paní Steinbauerová mi řekla, že auty nikdo nejezdil," uvedla Johnová. Smlouvu s podpisem Steinbauerové, kterou má reakce k dispozici, označuje za padělek. "Je to falzifikát. Jestli vám to někdo podstrčil, tak to udělal teda dost špatně," popřela pravost dokumentu radní Johnová. Redakce HN a Aktuálně.cz se tak rozhodly zveřejnit část z nahrávky z rozhovoru se Steinbauerovou, která slova citovaná v předchozím textu dokládá. Johnová o existenci nahrávky ví, zájem ale neprojevila - oproti Hřibovi, jehož redakce oslovila také.

"Děkuji redakci HN za předané materiály (nahrávku i smlouvy), bez kterých bychom celou záležitost nemohli relevantně posoudit, protože se jedná o smlouvy s fyzickými osobami, které nejsou součástí účetnictví domovů pro seniory, které může kontrolovat magistrát. Předal jsem je protikorupčnímu analytikovi, který je součástí mého týmu poradců," řekl redakci primátor. Steinbauerová na nahrávce potvrzuje, že si vozy od Horáčkovy firmy obě ředitelky skutečně půjčily - a že Horáčka samy oslovily. "To bylo na naši žádost, Jana se na tom vozila, ona (Valinčičová, pozn. red.) se rozváděla, dojížděla asi osmdesát kilometrů do Prahy sem," uvedla poté ředitelka.

Tomáš Horáček Od června 2018 je Tomáš Horáček obviněn v případu korupce v pražských nemocnicích Na Františku a na Bulovce. V policejních výpovědích, které mají redakce HN a Aktuálně.cz k dispozici, se k uplácení vedoucích manažerů těchto nemocnic přiznává. Usiluje tak o status spolupracujícího obviněného. Spolu s Horáčkem kriminalisté rovněž stíhají bývalou ředitelku Fakultní nemocnice Bulovka Andreu Vrbovskou, exředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka nebo blízkého spolupracovníka exposlance za ODS Marka Šnajdra Miroslava Lekeše. Právě se Šnajdrem lobbista Horáček podle informací deníku Právo připravoval koupi pražské Nemocnice sv. Alžběty. Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný. Nejúspěšnějším byznysem podnikatele Horáčka byla firma První chráněná dílna. Ta figuruje spolu s Horáčkem v kauze Fakultní nemocnice Bulovka. Podle Transparency International dílna těžila především ze zvýhodnění na trhu. Jako zaměstnavatel handicapovaných měla podle staré legislativy ve veřejných tendrech značnou výhodu. V praxi ale ve většině případů jen přeprodávala zboží, které postižení vůbec nevyrobili. Zakázky se týkaly například vybavení kuchyní pro ministerstvo vnitra, dodávky uniforem pro pražský dopravní podnik nebo odvozu a ekologické likvidace odpadů v českých nemocnicích. Společnost také získala desítky milionů korun v dotacích od ministerstva průmyslu nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Ještě než ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v roce 2018 po varováních BIS odvolal několik ředitelů nemocnic, které společnostem blízkým Horáčkovi dávaly zakázky, lobbista měl k Babišovu hnutí blízko. Firma Active Vision podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pro ANO před komunálními volbami v roce 2014 pojízdný billboard a propagační spoty. Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo. Vojtěch, který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, přes Horáčka tajně sháněl informace - lobbista za něj podle svých slov poslal na sto žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál. Horáček měl vazby i na KSČM. Jak zjistil deník Právo, v dopisech adresovaných ústeckému finančnímu úřadu se za Horáčkův byznys přimlouval předseda komunistů Vojtěch Filip. Poté co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací. ČSSD Horáčka vyloučila v roce 2010 kvůli nabírání černých duší do ústecké organizace pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz.

Na otázku, zdali tedy požádaly o automobily přímo Tomáše Horáčka, potvrdila, že ano. Ředitelka domova pro seniory v Ďáblicích Jana Valinčičová měla dle smluv k užívání Škodu Octavia, Steinbauerová zase BMW. "To BMW bylo ještě starší. A to jsem shodou okolností měla půjčené snad jednou, teď mám BMW druhé, celé zaplacené z vlastního účtu," vysvětlovala Steinbauerová. Proč tedy smlouvu podepsala, nevysvětlila.

"Pro mě je to taková marginálie, že si to nepamatuji," reagovala. Se zakázkami placenými z veřejných peněz to podle ní nesouvisí. "To objednává moje zástupkyně. Já na to nemám čas."

Bezplatnou půjčku pro obě ředitelky to v e-mailovém prohlášení potvrdil lobbista Horáček. "Vozidla byla zapůjčena cca čtyři nebo pět let zpátky mou společností Active Vision s nabídkou odkupu, ke kterému však následně nedošlo a vozidla byla prodána jinému zákazníkovi," reagoval Horáček. Smlouva je nicméně původně uzavřena na dva roky bezplatného užívání.

Falešná smlouva? Není pro to doklad

Radní Johnová argumentovala, že smlouva zajišťující bezplatný pronájem automobilů je falešná, protože ověřovací doložka obsahuje jiné datum, než je u podpisu. Dle protikorupční organizace Transparency International je to ale nesmysl.

"Pouze na základě uvedené ověřovací doložky (která není ani pro tento typ smlouvy nezbytná) není možné tvrdit, že se jedná o padělek. Rozdíl v datech může být logicky vysvětlen různými místy, kde se smlouva podepisovala, a nejedná se o tak neojedinělou praxi. Navíc se jedna z aktérek sama k existenci smluvního vztahu přiznala," řekl vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Ten už dříve řekl, že je to na odstoupení obou ředitelek a policejní vyšetřování. "Bavíme se přímo o korupčním jednání a snaze ovlivnit nezávislý výkon role ředitelek. Takové neoprávněné benefity nesmí být v dnešní době tolerovány. Nevidím jiné řešení než odstoupení obou ředitelek. Současně by se věc měla dostat do hledáčku orgánů činných v trestním řízení," reagoval na předložená zjištění Milan Eibl.

Poté co se do kauzy vložil primátor Hřib, radní Johnová redakci sdělila, že situaci přehodnotila: "Ještě jsem s ředitelkami telefonicky mluvila. S panem primátorem jsme se následně shodli, že obě ředitelky vyzveme k tomu, aby vysvětlily a doložily situaci kolem používání aut. Podle výsledků tohoto osobního jednání budeme postupovat dál," napsala redakci radní.

Zuzana Steinbauerová a Jana Valinčičová se dobře znají. Někdejší sociální demokratka Valinčičová jako zakládající členka hnutí ANO budovala lokální buňky strany a v roce 2013 ji delegáti hnutí zvolili první místopředsedkyní, když předstihla i Jaroslava Faltýnka. Steinbauerová zase působila nejprve v ODS, potom jako místopředsedkyně pražského ANO. Z politiky se ale obě ženy postupně úplně přesunuly řídit pražské domovy důchodců.

Valinčičová dříve nahradila na postu ředitelky domova důchodců v Ďáblicích právě Steinbauerovou, která se přesunula do Kobylis. Po rozsáhlém policejním zásahu po Horáčkově obvinění v červnu roku 2018 v nemocnicích či právě domovech pro seniory, při němž mimo jiné policisté Steinbauerové zabavili mobilní telefon, magistrát rozeslal svým podřízeným organizacím dopis, aby s firmami, které jsou "přímo či nepřímo spojeny s podnikatelem Tomášem Horáčkem", neuzavíraly nové smlouvy. Obě ředitelky, kterým Horáček poskytl zadarmo auta, na to ale nedbaly. Pavučina firem blízkých lobbistovi od jejich domovů pro seniory dostává zakázky dodnes. Od rozeslání magistrátního varování jim obě zařízení dala zakázky každé zhruba za 10 milionů korun. Tyto firmy v domovech zajišťují chod recepce, dodávky matrací, kurzy první pomoci, testy na covid, respirátory či speciální polohovací postele.

Podle Steinbauerové však půjčka aut od Horáčka neměla na zadávání zakázek v kobyliském domově pro seniory žádný vliv. Jak řekla, firmy poptává kolegyně. Na otázku, zdali někdy kolegyni řekla, že by měla oslovit Horáčka, ředitelka Steinbauerová odpověděla: „Ale jejich služby jsou fakt dobré. Fakt si nemůže nikdo stěžovat – ani na ceny a měl to zboží, když ho nikdo neměl."

Právě i na opakující se poptávání konkrétních společností ve výběrových řízeních se chce primátor Hřib zaměřit. "Nahrávku jsem si poslechl i osobně. Ptala jste se tam na to, zdali nedocházelo k oslovování stále stejných firem k zaslání nabídek v rámci zakázek malého rozsahu. Na návrh protikorupčního analytika, který je součástí týmu mých poradců, mají příspěvkové organizace magistrátu nově od 1. 1. 2021 povinnost zveřejňovat ve standardizovaném formátu i oslovené firmy u takovýchto zakázek malého rozsahu," informoval redakci Hřib. Jak dodal, data poté budou experti na magistrátu analyzovat. "Cílem je právě možnost včas identifikovat podezření na oslovování stále stejných firem u zakázek malého rozsahu," doplnil primátor.

Stamiliony pro Horáčkovy firmy

Do Horáčkových firem veřejné stamiliony ale tečou dále - a to nejen z pražských domovů pro seniory. Z registru smluv plyne, že od července roku 2018, měsíc potom, co ho policie začala stíhat, mu veřejné instituce naposílaly dalších více než 300 milionů korun.

Peníze putují i do firmy Chironax, kterou ještě před měsícem ovládali Horáčkovi lidi. Jednala za ni například i Horáčkova sestra. Zakázky firmě svěřovaly i Steinbauerová s Valinčičovou. A firma málem vyhrála i klíčový tendr na rychlotesty do škol za čtvrt miliardy korun. Kvůli nejnižší ceně se proti jejímu vyloučení z tendru z bezpečnostních důvodů přimlouval i Andrej Babiš (ANO).

Jak už HN a Aktuálně.cz popsaly, dnes firmu dle obchodního rejstříku oficiálně vlastní a jedná za ni Ivana Kučerová, dle několika zdrojů recepční z luxusního bytového komplexu, kde Horáček přebýval. Kučerová se při dotazech reportérů prořekla, že Horáčka zná. Zda se s ní seznámil právě jako s recepční, Horáček do vydání textu neodpověděl.

"K mému vztahu k jednatelce (Ivaně Kučerové, pozn. red.) se vyjadřovat nemusím a ani nebudu. Chtěl bych vám však zdůraznit, že jsem sice obviněn, avšak jsem nebyl do dnešního dne obžalován, natož odsouzen. Nebyl mi nikým udělen zákaz podnikat, a už vůbec mi nebylo zakázáno vlastnit či ovládat jakoukoliv společnost," řekl už v předchozím prohlášení Horáček.