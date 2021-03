Bývalá střelkyně Kateřina Emmons několikrát bojovala o olympijské medaile, nyní se jako čtyřnásobná máma rozhodla bojovat se špatnou náladou a pasivitou, která po omezení života kvůli protiepidemickým opatřením trápí nejen dospělé, ale i děti. Společně s kolegyní oštěpařkou Barborou Špotákovou chce motivovat rodiče, aby rozhýbali své děti. Na stránky Českého olympijského výboru nahrály několik tipů, jak je přimět k aktivitám, u nichž se protáhnou a zároveň je budou bavit. “Nedostatek pohybu je v řadě případů až nebezpečný,” říká v rozhovoru pro HN Emmons a upozorňuje, že přesvědčit tělo, které se nějakou dobu pořádně nehýbalo, dost bolí. Tuhle fázi je podle ní nutné překonat, pak se dostaví radost z pohybu a díky lepší kondici bude tělo lépe připravené bojovat proti nemocem.

Vaše rodina je aktuálně v karanténě. Máte nějaké rady, jak se hýbat třeba i v bytě, když nemáte příznaky a nemůžete ven?

V bytě je to samozřejmě mnohem náročnější. Aktivity venku jsou vždycky lepší, do plic se vám dostane čerstvý vzduch a pro tělo a celkovou pohodu je to mnohem příjemnější. Cvičení doma je po nějaké době úmorné, ale když to v karanténě jinak nejde, tak si aspoň otevřít okna a využít cvičení, která jsou k dispozici on-line. Je jich spousta i bezplatných. Nabízí je třeba Česká obec sokolská, Český olympijský výbor, Česká televize teď přišla se cvičením s medvědem Sportíkem, na to třeba koukaly naše holky a říkaly, že by s ním chtěly cvičit. Důležité je, aby to byla aerobní cvičení, při nichž se člověk zadýchá a dojde ke zvýšení látkové výměny.