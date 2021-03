Kvůli středečnímu startu povinného testování na covid-19 ve firmách se na některých místech prodloužily objednací lhůty k antigenním testům pro veřejnost, řekl po jednání Ústředního krizového štábu novinářům jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Štáb se podle něj situací zabývá. Ministerstvo průmyslu by mělo podle Hamáčka na firmy apelovat, aby preferovaly samotestování a zaměstnanci nemuseli využívat veřejně dostupná testovací místa.

"Řešili jsme situaci, že v důsledku povinného testování ve firmách se část poptávky přelila do současných antigenních kapacit a prodloužily se lhůty," uvedl Hamáček.

Tlak na testovací místa může být jen dočasný do doby, než si firmy udělají zásoby testů, míní.

Ministerstvo průmyslu by podle Hamáčka mělo vést kvůli záležitosti dialog s firmami. "Aby se jim snažilo vysvětlit, že to nařízení je myšleno primárně pro samotestování a není řešením odpovědnost hodit na stát a současné kapacity," uvedl. Prostor pro navyšování nynějších kapacit pro antigenní testování již není, dodal.

Pro firmy je navíc podle Hamáčka "uživatelsky výhodnější", když si nechají zaměstnance otestovat přímo ve firmě místo toho, aby je posílaly například do nemocnic.

Povinné testování ve firmách bude kontrolovat 400 až 500 zaměstnanců hygieny, kteří však nemají na starosti trasování, řekl Hamáček. V případě potřeby jim podle něj mohou pomoci i policisté. Prvotní kontrolou budou také výkazy, které musí podniky odevzdávat. Bude z nich zřejmé, zda počty nakažených novým koronavirem ve firmě odpovídají průměrným počtům v dané oblasti. Důležitý je podle Hamáčka také zájem zaměstnavatele testování poctivě provést a mít zdravé zaměstnance. "Kombinace všech těchto faktorů mě vede k tomu, že věřím, že to bude úspěšné," prohlásil ministr.

Firmy nad 250 zaměstnanců musí ve středu začít s jejich testováním, zaměstnanci mají povinnost se mu podrobit. Testy musí mít velké podniky u všech pracovníků hotové do 12. března. Vláda přednostně doporučuje antigenní testování provedené závodním nebo externím lékařem, případně mobilními zdravotními týmy. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Povolené je také samotestování prostřednictvím schválených testů. V tomto případě stát přispívá přes úlevy na zdravotním pojištění 60 korun na test. Povinné testování u zaměstnanců je vyžadováno jednou týdně.

Společnosti s 50 až 249 zaměstnanci budou muset s testováním začít v pátek a dokončit ho nejpozději 15. března.

Firmám i zaměstnancům budou v případě porušení hrozit finanční sankce. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se budou postihy řídit pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500 000 korun, zaměstnanci až 50 000 korun.

Odborníci odhadují, že by ve středu mohlo přibýt dalších 20 tisíc případů lidí nakažených novým typem koronaviru, řekl Hamáček. Čísla jsou podle něj alarmující a ukazují, že nově přijatá vládní opatření proti šíření nákazy byla nutná. Lidé podle něj nařízení respektují, a pokud to tři týdny vydrží, mohlo by Česko pocítit změnu.

"Čísla, která se objevují v posledních dnech, lze označit za rekordní," uvedl ministr. Hamáček ale také poděkoval lidem za to, že dodržují nová opatření.

Hranice okresů lze od počátku března překročit jen kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Policisté podle policejního prezidenta Jana Švejdara provedli už zhruba 100 000 kontrol. Problémy podle něj nebyly.

Ministr vnitra dodal, že bude chtít, aby vláda zařadila ty, kteří jsou na ulicích nasazení, do prioritních skupin pro očkování. "Během kontrol se setkávají s desítkami i stovkami osob," uvedl.

Chápe, že doposud byli na předním místě například učitelé, protože se žáci měli urychleně vracet do škol. "Jsem rád, že systém funguje," uvedl s tím, že se ale situace změnila. Prioritou by měl být integrovaný záchranný systém.

Podle Hamáčka je brzy hodnotit, zda se snížila mobilita, ukázalo se však, že byla opatření nutná. "Věřím, že tím dosáhneme toho, co chceme – poklesu nově nakažených a nově hospitalizovaných," dodal.

Kvůli rostoucímu počtu nemocných s covidem-19 vyjednalo Česko lůžka v zahraničí. Aktuálně je dojednaných 19 míst pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Dvacítku míst včetně přepravy vlastním letadlem nabízí Švýcarsko, jedná se i s Polskem, doplnil Hamáček.

Německo podle Hamáčka nabízí celkově několik desítek míst pro covidové pacienty z Česka. "Detaily sdělí ministerstvo zdravotnictví. Probíhají jednání s polskou stranou, tam byla kvóta kolem 200 lůžek, o které mluvila polská strana," uvedl Hamáček. Detaily se podle něj řeší i ohledně švýcarské nabídky.

Do zdravotních zařízení v Polsku by v případě kritického zaplnění lůžek v nemocnicích mohli být převezeni pacienti z Pardubického kraje. O této možnosti by měl jednat hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) s ministerstvem zahraničních věcí, řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Při výběru pacientů pro převoz do zahraničních nemocnic bude podle Hamáčka rozhodující vytíženost a lokalita české nemocnice a zdravotní stav.

Vláda zváží uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu, pomáhal by v nemocnicích, řekl Hamáček. Uvedl, že podobně jako v Pardubickém kraji může být kapacita nemocnic naplněna i v dalších regionech. Ukazuje se přitom, že problém není v počtu přístrojů či lůžek, ale v množství personálu, dodal. Předpokládá, že věcí se bude vláda zabývat na nejbližším zasedání, zřejmě do konce týdne, nejpozději v pondělí.

Pardubický kraj požádal podle hejtmana Martina Netolického (3PK/ČSSD) ministerstvo zdravotnictví o prověření možnosti povolat ambulantní specialisty na pomoc do krajských nemocnic 23. února. Podle dřívějšího vyjádření lékařů z ambulancí většina z nich nemá zkušenost s prací na jednotkách intenzivní péče. Mezi ambulantními specialisty jsou také asi dvě pětiny starší 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti covidu-19.

Podle Hamáčka by ambulantní personál mohl pomáhat mimo intenzivní péče. Bez něj není možné v Pardubickém kraji vytvořit další kapacity navíc. "Se současným stavem personálu už nejsme schopni žádné kapacity navíc vytvářet," uvedl k situaci v Pardubickém kraji.

Pokud by do nemocnic měli nastoupit lékaři z ambulantního sektoru, museli by se na tuto práci možná i týdny adaptovat, uvedl jejich předseda Zorjan Jojko.

Krajské nemocnice v Pardubickém kraji v úterý vyhlásily stav hromadného postižení osob. Ve středu totéž zváží i krizový štáb Karlovarského kraje, který odpoledne projedná současnou epidemickou situaci v regionu. V kraji trvá nedostatek lůžek intenzivní péče pro pacienty s covidem-19, řekla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Stav hromadného postižení osob vyhlásily už i dvě středočeské nemocnice – v Benešově a Mladé Boleslavi.

"Situace se vyvíjí velmi rychle, během středy či čtvrtka lze očekávat vyhlášení stavu hromadného postižení osob v dalších nemocnicích, případně plošně v celém kraji," řekla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ve dvou Středočeských nemocnicích je vyhlášen stav hromadného postižení osob.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. jej vyhlásila v 8h, Klaudianova Nemocnice Mlada Boleslav v 9 h.

Stav HPO vyhlášený v nemocnicích je mimořádnou událostí. — Petra Pecková (@PPeckova) March 3, 2021

Účinky stavu hromadného postižení osob Pardubický kraj vykládá tak, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování.

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo nákup milionu vakcín AstraZeneca od Spojených arabských emirátů. Respektu to řekl ministr zahraničí Petříček.

Německo prodlužuje kontroly na hranicích

Německo prodlouží stálé kontroly na hranicích s Českou republikou a rakouským Tyrolskem do 17. března. Podle agentury DPA to ve středu na neveřejném zasedání výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu oznámil náměstek německého ministra vnitra Stephan Mayer.

Dosud byly kontroly výrazného omezení cestování naplánované do 3. března.