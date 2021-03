Zatímco ve firmách už povinné testování zaměstnanců na koronavirus od včerejška běží, státní sféra se na něj teprve chystá. Pracují v ní statisíce lidí a často nemohou využít možnost práce z domova. Zdaleka přitom nejde jen o policisty, kteří v ulicích hlídají dodržování protiepidemických opatření. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nyní slibuje, že povinnost testovat navrhne i pro státní sféru. „Chceme ji zavést od příští středy,“ řekl HN.

Testování na úřadech se má řídit stejnými pravidly jako v soukromých firmách. Podniky s více než 250 zaměstnanci musí do konce příštího týdne otestovat všechny kromě lidí pracujících z domova. Menší podniky nad 50 zaměstnanců se připojí v pátek. Testy bude nutné opakovat jednou týdně.

„Ve státní sféře to uděláme úplně stejně,“ prohlásil Havlíček. Pokud úřady začnou testovat příští středu, čas na dokončení dostanou do 19. března. Havlíček uvedl, že ke schválení předá vládě návrh na nejbližším jednání.

Plán na povinné testování ve státní sféře potvrdil i další vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Není možné některé zaměstnance netestovat,“ řekl. Dodal ale, že i ve státním teď pracuje z domova každý, kdo může. „Zaměstnanci, kteří musí být fyzicky v práci, se střídají za přísných hygienických opatření ve směnách tak, aby se co nejvíce omezil kontakt,“ prohlásil.

Ve státní správě pracují tisíce lidí na přepážkách, například na sociálních úřadech, celní či finanční správě a jsou tak v přímém ohrožení covidem. HN už dříve popsaly, jak je na některých místech home office složitý. Do kanceláře musí například zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení. Nejen kvůli obsluze klientů, ale i proto, že na dálku není přístup do jejich sítí bezpečný.

V blízkém kontaktu s veřejností jsou také policisté, kteří kontrolují dodržování vládních opatření, například omezení pohybu mezi okresy. Na otázku, jak vyřešit jejich testování, Hamáček neodpověděl. Uvedl pouze, že se už testují hasiči.

Podobně jsou na tom celníci. „Dosud o plošném testování nebyla řeč. Byť teď celníci musejí vypomáhat v terénu. Je dost na hlavu, když stát hrozí firmám pokutami, pokud nebudou mít otestované zaměstnance, ale na kontrolu posílá lidi, kteří testovaní být nemusejí,“ říká jeden ze zaměstnanců celní správy. Jeho jméno redakce zná, přál si ale zůstat v anonymitě.

Některé úřady na vládní nařízení nečekají. Příkladem je Úřad práce, který začal sám chystat antigenní testování všech zaměstnanců. Česká správa sociálního zabezpečení, která zaměstnává 8,5 tisíce lidí, už dokonce testování svých lidí rozjela. „Bude se pravidelně opakovat jednou týdně,“ uvedlo tiskové oddělení.

Za státní zaměstnance přivítali navrhované opatření odboráři. „Měli jsme spoustu negativních ohlasů na to, že se lidí ve státní správě na rozdíl od podniků týkat nebude,“ řekl HN Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací .

Havlíček plánuje rozšířit povinné testování i na orgány obcí a krajů. „Ale musíme to s nimi domluvit. Tam nemůžeme jednoduše rozhodnout,“ dodal. Například mluvčí Prahy Vít Hofman uvedl, že hlavní město pracuje na zahájení testování zaměstnanců magistrátu už týden nebo dva.

O povinnosti pro firmy vláda rozhodla v pondělí. Dotkne se více než dvou milionů lidí. V Česku má pozitivní test na koronavirus více než 154 tisíc osob, nejvíce od začátku epidemie. Některé nemocnice už musely přejít do režimu, v němž by pracovaly například při hromadných vlakových neštěstích.

