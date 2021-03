Lidé v nařízené karanténě nebo izolaci budou dostávat v březnu a v dubnu příspěvek k nemocenské až 370 korun denně. Předpokládá to návrh zákona, který ve čtvrtek schválil Senát hlasy všech 58 přítomných členů. Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů, a tím motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Premiér Andrej Babiš zároveň ve sněmovně uvedl, že by lidé neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení současného lockdownu.

"My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod," řekl premiér. Podle něj je nejprve třeba snížit nárůst nakažených a počet hospitalizovaných s koronavirem. Případné uvolnění současných omezení tak bude záviset na dodržování restrikcí a na postupu očkování. Babiš tak ve čtvrtek odpověděl ve sněmovně na dotaz pirátského poslance Martina Jiránka, co vláda plánuje po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu. Žádný plán Babiš nesdělil.

Bonusový příspěvek 370 korun budou lidé dostávat podle předlohy prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše budou mít 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracující na dohody.

Vyloučení ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Právě tato výluka vyvolala v horní komoře největší debatu. Senátoři poukazovali na to, že se týká nejen dovolenkářů, ale i lidí, kteří by odcestovali do ciziny za rodinou. Dopadla by podle nich i na lidi, kteří by se nakazili třeba druhý den po návratu už v Česku. Podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí najít lepší formulaci a sepsat novelu. Upozornil také třeba na to, že v příhraničních oblastech znamená cestování do ciziny sousední vesnici.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) oponovala, že cílem nynějších vládních protikoronavirových restrikcí je co nejvíce omezit kontakt mezi lidmi a i samotné cestování jejich počet zvyšuje. "Nezakazujeme cestovat, ale říkáme, že když se cestuje, nebude nárok na příspěvek ze státních peněz," uvedla. Zpravodajka předlohy, pirátská senátorka Adéla Šípová, podotkla, že většina lidí se nyní nezabývá cestováním do zahraničí, ale tím, kde jsou hranice jejich obce, kterou nesmějí kvůli omezením při procházkách opustit.

Vláda navrhovala v novele jiné řešení motivace zůstávat v karanténě, a to nemocenskou 100 procent místo současných 60 procent průměrného redukovaného výdělku. Sněmovna ale předlohu upravila podle úpravy předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Je prakticky totožná s dřívějším vládním návrhem, který po vrácení Senátem nakonec dolní komora neschválila.

Příspěvek bude zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel. Náklady si bude odečítat ze sociálních odvodů. Bonus nebude podléhat dani z příjmů ani exekuci a nebude se započítávat do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Nebude se týkat jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

V někdejší vládní verzi měli lidé v karanténě pobírat příspěvek nejvýše deset dnů. Senát navrhoval dobu prodloužit na dva týdny a chtěl tehdy nárok rozšířit na všechny lidi vracející se ze zahraničí. Senátoři také žádali, aby z předlohy zmizely takzvané přílepky, které se do ní dostaly poslaneckými pozměňovacími návrhy za souhlasu ministerstva práce a sociálních věcí. Sněmovna v pátek neschválila svou ani senátní podobu zákona.

Nynější hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou vystřídá Svrčinová podle premiéra Babiše v polovině března ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová, uvedla ve čtvrtek Česká televize. Hlavní hygienička je zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví. O tom, že uvažuje o výměně hlavní hygieničky, informoval po středečním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vzhledem k pokračujícímu šíření nákazy v České republice prodloužilo sousední Bavorsko nejméně do 28. března karanténní nařízení, které omezuje vstup do země z oblastí s koronavirovými mutacemi. Ve čtvrtek se na tom dohodla bavorská vláda, která své nařízení upravila ve shodě se zachováním karantény v Německu. Ta platí rovněž přinejmenším do 28. března. Pro české pendlery se výjimky nemění, Bavorsko ale zpřísnilo povinnou izolaci, která pro ostatní po příjezdu bude trvat 14 místo deseti dní.